Sinan Ateş cinayeti dosyasında MHP'li milletvelili 'şüphesi'

DW Türkçe dosyadaki görüntülere ulaştı

DW Türkçe de Serdar Öktem'in Bolu'dayken PTS'ye takılan bir kamera görüntüsüne ulaştı. Buna göre, Serdar Öktem'in kullandığı araç Bolu'da Karacasu Işıklar'da 11.37'de görüntüleniyor. Bu sırada Serdar Öktem'in önünde 14 AYY 148 araç seyrediyor. Söz konusu bu aracın dönemin Bolu Ülkü Ocakları Genel Başkanı İsmail Akgül'ün babasına ait olduğu öğrenildi. Akgül, 14 Mayıs seçimlerinde MHP'den Bolu milletvekili seçilmişti.









Öndeki araç MHP'li vekilin babasına ait, arkadaki aracı ise cinayet şüphelisi Serdar Öktem kullanıyor



Öktem'in Bolu'da gittiği tespit edilen Karacaağaç Yaylası'nda yine MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babası Mehmet Akgül'ün evi bulunuyor. Soruşturma kapsamında cinayetten yaklaşık bir ay sonra 26 Ocak 2023 tarihinde bu evde polisler arama yapmıştı. Aynı zamanda MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasına ait bu arabada da parmak izi incelemesi yapıldı. İncelemede, Akgül'ün parmak izi tespit edildi. Ancak tetikçinin bu evde kaldığına ve bu araçta taşındığına ilişkin bir delile ulaşılamadı.









Tetikçinin getirildiği araç Tolgahan Demirbaş ile aynı noktaya gitmiş

Tetikçi Eray Özyağcı'yı 27 Aralık 2022 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekat polisleri Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak'ın kullandığı 61 OF 0609 plakalı siyah renkli Volkswagen Careve|la marka aracın Ankara seyriyle ilgili dosyaya yeni bir araştırma raporu da girdi. Cinayet Büro polislerinin hazırladığı araştırma tutanağına göre, bu aracın 27 Aralık saat 21.58 sıralarında Konya Gölbaşı Giriş yönünde geçiş kaydı tespit edildi.





Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı Citroen marka araç





Polisler, tetikçinin bu noktaya götürüldüğü 27 Aralık tarihini görüntülerini incelediğinde, Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı 06 BSG 411 plaka sayılı Beyaz renkli Citroen C5 marka aracın da aynı gün saat 16.29'da Haymana Yolu'na girdiği görülüyor. Rotfailder Köpek Üretim Çiftliği önünden ise saat 16.30 sıralarında geçiyor. Saat 18.01 sıralarında ise Demirbaş'ın kullandığı araç, Rotfailder Köpek Üretim Çiftliği önünden geçerek yeniden Konya yoluna çıkarak merkeze dönüyor.















Tolgahan Demirbaş'ın kullandığı Citroen marka araç









Cinayetin ardından tetikçi yine oraya bırakılmıştı





Tolgahan Demirbaş: Tesadüf





