Samanyolu Haber /Dünya / Alman Bild gazetesi yeni savaş için tarih verdi: 'Eli kulağında' /02 Temmuz 2024 16:15

Alman Bild gazetesi yeni savaş için tarih verdi: 'Eli kulağında'

İsrail ile Lübnan Hizbullah'ının saldırıları dünya genelinde topyekun savaş kaygılarını güçlendirdi. ABD'nin Doğu Akdeniz'deki yığınağından ortaya çıkan görüntüler ise Washington'un Lübnan'daki vatandaşlarını olası savaşta tahliye etmeye hazırlandığı yönünde yorumlandı. ABD'nin tatbikatına İngiliz donanmasının katılması da dikkat çekti. Öte yandan Alman Bild gazetesi savaş için tarih verdi.

SHABER3.COM

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 9 ay geride kalmak üzere. İsrail, tüm diplomatik uyarıları yok saymaya ve insanlık suçu işlemeye devam ederken; dünya ise topyekun bir savaşı tartışıyor.

HİZBULLAH, LÜBNAN ÜSSÜNÜ VURDU

Hizbullah'ın televizyonu olarak bilinen El Menar, Lübnan sınırına 15 kilometre uzaklıktaki Raviye'de İsrail üssünü vurduğunu duyurdu. İddiaya göre saldırıda 20 İsrail askeri öldürüldü. İsrail ise sessizliğini koruyor.

ABD'DEN AKDENİZ'E YIĞINAK

Öte yandan Tel Aviv yönetiminin ana müttefiki ABD'nin Doğu Akdeniz'e yığınağından da yeni fotoğraflar geldi. Amfibi hazırlık grubu, Doğu Akdeniz'de uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın liderlik ettiği taarruz grubuyla buluştu. Tatbikata İngiliz donanmasına bağlı HMS Duncan adlı savaş gemisi de katıldı.

Amerikan Deniz Kuvvetleri tatbikatın tam konumunu ise paylaşmadı.

ABD'nin bu hamlesi, muhtemel savaşta Lübnan'daki vatandaşlarını tahliyeye hazırladığı yorumlarına neden oldu.

BILD: SAVAŞIN ELİ KULAĞINDA

Alman Bild gazetesi ise, 'İsrail'in Lübnan işgalinin eli kulağında' başlıklı haberinde savaşın temmuz ayının üçüncü ya da dördüncü haftasında başlayacağını yazdı. Bild, Almanların Lübnan'dan acil şekilde ayrılması gerektiğini de ekledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alman Bild gazetesi yeni savaş için tarih verdi: 'Eli... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:39