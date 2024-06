Ayşe Ateş ölüm tehditi aldığı ismi yazdı!

Ankara'da, 30 Aralık 2022 günü düzenlenen suikastla öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ölüm tehditlerinin sürdüğü belirterek, tehditlerde bulunan Burak Bekiroğlu hakkında neden işlem yapılmadığı sordu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayşe Ateş, "Yeter artık, yeter! Sayın Adalet Bakanı’m Yılmaz Tunç, Sayın İçişleri Bakanı’m Ali Yerlikaya! Önceki günlerde, eşim Sinan Ateş için işlettikleri süreci benim için de işletiyorlar, diyerek Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrıda bulunmuştum. Bu çağrımın ardından devletimiz bana iki yakın silahlı koruma verdi. Beni ve kızlarımı kabul ettiği sırada Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, her ne kadar koruma polisi verilmiş olsa da bu şahısların devletin polisine namlu doğrultmayacaklarından emin olmadığımı, korktuğumu ifade ettim" dedi.



"BURAK BEKİROĞLU NEDEN İFADEYE ÇAĞRILMIYOR?"

Ayşe Ateş, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Burak Bekiroğlu'nun suikastla ilgili ve kendisini hedef gösteren paylaşımlar yaptığını belirtti. Ateş "Eşim Sinan Ateş’in daha önce cinayete azmettirdiği iftirasına ilişkin imalarda bulunuyor. Neden bu paylaşımları ihbar kabul edilip ifadeye çağrılmıyor, neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor, tanık statüsünde dinlenmiyor?" ifadelerini kullandı.



"HER AN ÖLDÜRÜLME TEDİRGİNLİĞİYLE YAŞAMAKTAN BIKTIK"

Burak Bekiroğlu'nun yazdıklarının ihbar kabul edilmesini isteyen Ateş, şöyle devam etti:



"Sayın Bakanlarım, Geleni görmüyor musunuz? Bunlar ne güvenlik güçlerinden ne de adaletten korkuyor. Yazdıklarını ihbar kabul edin. Çağırın, dinleyin, iddialarının ispatını isteyin.



Eğer elinde benimle, Sinan’la, bu suikastla alakalı ortaya attığı iddialara ilişkin en ufak bir kanıt varsa ortaya koysun. Yoksa da hukuken gereği neyse o yapılsın. İmalı paylaşımlardan, hakaretlerden, iftiralardan yorulduk, tükendik! Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık! Artık bunlara 'Dur!' deyin. Size yalvarıyorum: Bu ülkede ikinci bir 'Kırmızı Pazartesi' yaşanmasına izin vermeyin. Çocuklarımı yetim bırakmayın."