Azerbaycan tezkeresi Meclis’ten geçti

Bold Medya'da yer alan habere göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Azerbaycan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.



TBMM Genel Kurulunda yapılan oylama öncesi konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, “İYİ Parti olarak TSK’nin Azerbaycan’daki görev süresinin bir yıl uzatılmasına yönelik tezkereye elbette ki ‘evet’ diyeceğiz. Buradaki tezkerede görev süresi bir yıl olarak belirtilse de Azerbaycan’daki tarihi sorumluluğumuz Türk milleti yaşadıkça sonsuza kadar var olacaktır.” dedi.



Azerbaycan’ın her zaman yanında olacaklarını dile getiren Kavuncu, Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin birlikteliğinin hayati olduğunu, her türlü siyasi tartışmanın ötesinde bulunduğunu vurguladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan’da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Kavuncu, KKTC’nin Türk dünyasındaki konumunun güçlendirilmesinde Azerbaycan’ın hayati rol oynayacağını belirtti.



“Karabağ zaferi, mazlum coğrafyalarda yeni umudun başlangıcı olmuştur”

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Azerbaycan’ın, Türkiye’nin verdiği destekle oyunları boşa çıkardığını, Azerbaycan topraklarındaki işgalin son bulduğunu söyledi.



Özdemir, “Karabağ zaferi, mazlum coğrafyalarda yeni umdun başlangıcı olmuştur, Türklüğün lehine sonuçlar doğurmuştur. Dünyanın farklı yerlerinde zulme uğrayanların Türk’e olan güvenini pekiştirmiştir.” diye konuştu.



Ermenistan’ın verdiği sözleri tutmadığını ve zaman zaman ateşkesi ihlal ettiğini hatırlatan Özdemir, 19 Eylül 2023’te Azerbaycan ordusunun anti-terör operasyonunu başlattığını ve yeni bir zafer kazanıldığını dile getirdi.



MHP’li Özdemir, Karabağ ile ilgili verilen mücadelenin amacına ulaştığını, Türk askerinin varlığının önemli bir garanti olduğunu vurguladı.



Türk’ün iradesinin barışın teminatı anlamına geldiğini ifade eden Özdemir, tüm coğrafyalarda gerilimi tırmandırıcı faaliyetlere karşı olduklarının altını çizdi.



CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye-Azerbaycan arasında eşine rastlanmayacak kardeşlik bağının bulunduğunu belirtti.



Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın hukuksuz işgali altındaki topraklarını kurtardığını ifade eden Çakırözer, Azerbaycan’ın zaferini kutladı.



Bölgede önceliğin kalıcı barış olması gerektiğinin altını çizen Çakırözer, barışı Ermenistan ve Azerbaycan’ın istemesi gerektiğini söyledi.



Tezkere olumlu oy kullanacaklarını bildiren Çakırözer, “Bir millet iki devlet şiarıyla gördüğümüz can Azerbaycanımıza, Azerbaycanlı kardeşlerimize bugüne kadar en güçlü desteği veren Türkiye, Türk milleti, bundan sonra da tüm hakların savunulabilmesi için her türlü katkıyı, desteği vermeye hazırdır.” şeklinde konuştu.



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail’in Gazze’deki saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.



Gazze’de yaşayanların, saldırıların yanı sıra açlık ve susuzluk nedeniyle ölüme mahkum edildiğini, soykırım yapıldığını, hastanelerin kasten hedef alındığını vurgulayan Yüksel, dünyanın harekete geçmek zorunda olduğunu ifade etti.



Türkiye’nin, Azerbaycan’da yaşananlara hiçbir zaman kayıtsız kalmadığını dile getiren Yüksel, “Türkiye ve Azerbaycan bir millet iki devlettir, tek yürektir. Türkiye, Azerbaycan’ın olduğu her yerdedir. Azerbaycan’ın menfaatleri Türkiye’nin de menfaatleridir.” dedi.



Türk askerinin Karabağ’daki varlığıyla esenliğin teminatı olduğuna işaret eden Yüksel, Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarındaki emellerinden sonsuza kadar vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi. Cüneyt Yüksel, şunları kaydetti:



“Cumhuriyetimizin ikinci asrı Türkiye Yüzyılı olacağı gibi Türk devletlerinin ve Türk dünyasının da asrı olacaktır. Hem Azerbaycan hem de KKTC Türkiye Yüzyılı’nda daha da güçlenerek varlığını sürdürecektir. Türk askerlerinin bölgedeki mevcudiyeti, görev aldığı her yerde olduğu gibi son üç yıl boyunca Karabağ’da da huzurun teminatı olmuştur. Azerbaycan’ın Türk askerine verdiği değer ve gösterdiği ihtimam da bunu teyit etmektedir.”



Görüşmelerin ardından TSK’nın Azerbaycan’daki görev süresinin 17 Kasım’dan itibaren 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kabul edildi.