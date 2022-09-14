Babacan: Seçimde büyük bir değişiklik olacak

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Çubuk’ta esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlar ile sohbet etti.







2023 seçimlerine aylar kala tüm Türkiye’yi gezdiğini belirten Babacan, “Türkiye’nin her yerinde çok güçlü bir değişim talebi var” dedi.





KADIN ŞOFÖR: DOLMUŞÇUYU EZDİRMEYİN

Seyir halindeyken Babacan’ı gören kadın minibüs şoförü aracının penceresinden Babacan’a seslendi. Şoförün “Dolmuşçuyu ezdirmeyin Allah aşkına. Biz bittik. Bizi bitirdiler” sözleri üzerine Babacan “Lastik, yedek parça, motorin… Hepsinin farkındayız. Çalışacağız” karşılığını verdi.





‘SEÇİMLER OLSUN, ÇABUK TOPARLAR’

Babacan’ın ziyaret ettiği bir esnaf, ekonomik krizden dert yanarken şunları söyledi:





“Fazlasıyla çalışıyoruz ama çalıştığımızın hiçbir değerini bulamıyoruz. Her gün zam, her gün zam… Bıktık. İsyan edecek o kadar çok şey var ki… Allah kurtarsın bizi. Gelecek adama Allah kolaylık versin. Onu da düşünüyoruz.”





Babacan esnafın bu sözleri üzerine “Seçime kadar böyle. Seçime kadar düzelmez. Seçimler olsun, çabuk toparlar. O işlerle ‘biraz’ uğraştık. Dışarıdan zor gibi görünüyor ama dürüst ve ehil kadroyu kilit noktalara getirdiğin anda memleket ayağa kalkıyor” ifadelerine yer verdi.





‘DÖVİZ KURUYLA İLGİLİ SARSINTILAR İÇ KAYNAKLI’

Başka bir esnaf ziyaretinde ekonomiyi, “Dengeler tamamen bozuldu” sözleriyle değerlendiren Babacan, “Bunun bir kısmı pandemi ve sonrasındaki dünyadaki ekonomik şartlar gerçekten karışık gidiyor. Bir kısmı dış kaynaklı. Ama önemli bir kısmı da iç kaynaklı. Döviz kuruyla ilgili bütün bu sarsıntılar tamamen iç kaynaklı. Dünyada döviz kurları bu kadar dalgalı değil. Bir tek Türkiye’de… Toplam enflasyon da savaşan ülkelerde, Rusya’da ve Ukrayna’da, bakıyorsun, yüzde 15-20… Bizdeki kadar yüksek enflasyon ne G20’de ne OECD’de var” diye konuştu.





‘ÇOK GÜÇLÜ BİR DEĞİŞİM TALEBİ VAR’

Partisinin çalışmaları için tüm Türkiye’yi gezdiğini söyleyen Babacan “Bu seçimde büyük bir değişiklik olacak. Türkiye’nin her yerini geziyoruz. Geçen ay 18 ile gittim. Türkiye’nin her yerinde çok güçlü bir değişim talebi var” ifadelerini kullandı.





Ayrıca Çubuk’ta düzenlenen Turşu ve Kültür Festivali’ni de ziyaret eden Babacan’a bir vatandaş, “İlk defa sizi deneyeceğiz. İnşallah olursunuz. Temennimiz, şu pahalılığı indirmek” dedi.