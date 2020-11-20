Babacan'dan Erdoğan'a zor sorular

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, güncel ekonomik ve finansal gelişmelere dair basın toplantısı düzenliyor.





"Parasal sıkılaştırma demek faizi artırmak demektir. Yani Merkez diyor ki 'faizi yükselttim enflasyon düşene kadar da yüksek tutacağım. Yüksek faiz enflasyonu düşürecek' diyor Merkez Bankası." diyen Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorular yöneltti.





DÜN ÖYLE, BUGÜN BÖYLE





Babacan şunları dile getirdi: "Sayın Erdoğan siz 2015'te 'vatanı satma yüksek faizle, yüksek enflasyonla ülkenin kaynaklarını heba etmekle olur' dediniz. 2017'de 'enflasyonu doğuran ana sebep faiz' dediniz. 2018'de faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur dediniz. Yine siz 2018'de Merkez'in faiz artırımının akabinde o kurumun başkanını tehdit ettiniz."





Babacan daha sonra Erdoğan'a şu soruları yöneltti:





"Yıllardır savunduğunuz tezinizin yanlış olduğunu anlayıp Merkez Bankası'na faiz artışı için izin verdiniz mi? Yoksa Merkez size rağmen mi bu kararı aldı?





Dünkü karar sizin son yıllarda savunduğunuz tezinizi çürüten bir karar peki niçin ülkenin bu hale düşmesini beklediniz?





Niçin ülkemizin yapılabilir kredi notunu tam 5 kademe aşağıya düşürdünüz? Bu milletin alın teriyle yıllardır biriktirdiği döviz rezervini iki yılda ne için ve ne uğruna heba ettiniz?"





"KARA DELİĞE DÖNEN VARLIK FONU KAPATILMALIDIR"





"Bugün Merkez'e talimat verirsiniz faizi yükseltir, ancak sürekli talimatla hareket eden Merkez Bankası güven sağlayamaz." diyen Babacan, 190 civarında değişiklik yapılan Kamu İhale Kanunu'nun ilk çıkış amacına uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.





Babacan şöyle devam etti: "Bir kara delik haline gelen Varlık Fonu kapatılmalıdır. Kanal İstanbul gündemden çıkarılmalıdır. Döviz ve altın cinsinden iç borçlanma durdurulmalıdır. Merkez Bankası net döviz pozisyonunu şeffaf ve herkes tarafından izlenilebilir bir şekilde yayınlamalıdır."