Vatandaşın TL'ye güvenmediğini itiraf etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "acı reçete" derken neyi kast ettiği belli oldu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artışına bir süre daha göz yumacağını ima etti





Erdoğan, "Gerekirse bu safhada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dünkü yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum." dedi.





"TL'YE GÜVEN YOK" DEDİ





18'inci Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO Fuarı'nda konuşan Erdoğan faiz konusunda yine karışık mesajlar verdi: "Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim."





Erdoğan, vatandaşın Türk Lirası'na güvenmediğini de itiraf etti: "Milletimizin ve yatırımcıların Türk Lirası'na güvenlerini artırarak mevduatlardaki döviz ağırlığının kazanmasını sağlamalıyız."