Samanyolu Haber /Ekonomi / Vatandaşın TL'ye güvenmediğini itiraf etti /20 Kasım 2020 12:43

Vatandaşın TL'ye güvenmediğini itiraf etti

Her fırsatta "Faiz sebep, yüksek enflasyon netice. Faizler daha da inecek." diyen Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Merkez Bankası'nın haftalık repo faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e çıkarılmasını "acı reçete" diye yorumladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "acı reçete" derken neyi kast ettiği belli oldu. Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz artışına bir süre daha göz yumacağını ima etti
 
Erdoğan, "Gerekirse bu safhada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dünkü yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum." dedi.

"TL'YE GÜVEN YOK" DEDİ

18'inci Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO Fuarı'nda konuşan Erdoğan faiz konusunda yine karışık mesajlar verdi: "Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim."

Erdoğan, vatandaşın Türk Lirası'na güvenmediğini de itiraf etti: "Milletimizin ve yatırımcıların Türk Lirası'na güvenlerini artırarak mevduatlardaki döviz ağırlığının kazanmasını sağlamalıyız."
 
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