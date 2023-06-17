Samanyolu Haber /Gündem / Babası, 12 yaşındaki Abdulbaki'nin ölümüyle ilgili şikayetçi olmayacak! /17 Haziran 2023 11:26

Babası, 12 yaşındaki Abdulbaki'nin ölümüyle ilgili şikayetçi olmayacak!

Şanlıurfa'da ahırda asılı bulunan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak'ın gönderildiği kaçak medrese kapatıldı. Medresede görevli 'fahri imam' A.P. gözaltına alındı. Öte yandan Dakak'ın babasının şikayette bulunmayacaklarını söylediği öğrenildi.

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Şanlıurfa’da kayıp olarak aranırken Semerkand Vakfı'na ait olduğu belirtilen kaçak medresenin yanındaki ahırda ölü bulunan Abdulbaki Dakak’ın ölümünün ardından, Dakak'ın gönderildiği kaçak medrese kapatıldı.

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'nin haberine göre, adli ve idari soruşturma neticesinde kursta öğrencilerden sorumlu olan ‘fahri imam’ A. P., de ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

Öte yandan 10Haber’den Hazar Dost’a konuşan Dakak’ın babası Abdullah Dakak, acılı olduklarını belirtirken “Konuşulacak bir şey yok. Taziyemiz var. Bizi arayıp rahatsız etmeyin” dedi. Şikayetçi olmayacaklarını söyleyen Dakak “Yapılacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

15 Haziran'da Urfa’nın Haliliye ilçesi kırsalındaki Karaali Mahallesi'ndeki evlerinden çıktığı 13 Haziran gününden itibaren kendisinden haber alınamayan 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın cansız bedenine ulaşıldı.

İddiaya göre çocuk evinden değil, 'eğitim' gördüğü kaçak medreseden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Çalışmalarının ardından 12 yaşındaki Dakak, Eyyübiye ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki kaçak medresenin yakınındaki bir ahırda asılı halde bulundu.

Valilik, çocuğun intihar ettiğini açıklarken Dakak’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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