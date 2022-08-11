Samanyolu Haber /Gündem / BAE'li şirket , Türk şirketin yarısını satın aldı /11 Ağustos 2022 11:13

BAE'li şirket , Türk şirketin yarısını satın aldı

Abu Dhabi'li IHC, Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.

SHABER3.COM

Abu Dhabili IHC, yenilenebilir enerji üretim faaliyetleri yürüten Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 1.8 milyar dirheme, yani yaklaşık 490 milyon dolara satın aldı.

IHC tarafından yayımlanan bültende, satın almanın yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Reuters, Kalyon Holding'in yenilenebilir enerji varlıklarında stratejik ortaklık için IHC ile görüştüğünü haziran ayında bildirmişti.

Kalyon Enerji'nin Konya Karapınar'da kısmen devreye alınmış 1,000 MW gücünde güneş santrali ve çeşitli illerde başka güneş ve hidro elektrik santralleri bulunuyor.

Şirket aynı zamanda 1,000 MW rüzgar santrali kurmak için de 2017 yılında yapılan yarışmayı kazanmış, ancak santrali henüz inşa etmemişti.

Ağustos 2021’de Ankara’da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan IHC'nin başında bulunuyor.

9 YILIN ARDINDAN YAPILAN ZİYARETTE 13 ANLAŞMA YAPILMIŞTI!
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere 9 yılın ardından gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalanmıştı. İmzalanan anlaşmaların başlıkları şöyleydi:

Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
İklim Eylemi Alanında Mutabakat Zaptı
Sanayi ve İleri Teknolojiler Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
Kültürel Alanda İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı,
Tarımsal İşbirliği Üzerine Mutabakat Zaptı
Kara ve Deniz Taşımacılığı Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
Gençlik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
“Afet ve Acil Durum Yönetimi” Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü,
Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü 
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Müzakerelerinin Başlatılmasına İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi 
Öte yandan Türkiye ve BAE arasında Savunma Sanayii İşbirliği Toplantılarının Başlatılmasına İlişkin Niyet Mektubu’na imza atılmıştı.

 
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