Bağdat'ta halk reform için sokağa çıktı

Irak meclisi Sadr Grubu milletvekili Riyaz Hali Muftin, “Sadr’ın mesajı Kürt, Arap, Hristiyan, Müslüman, Sünni ve Şii tüm Irak halklarınadır. Irak’ın toprak bütünlüğü ve birliğimizi engelleyen tüm olumsuzluklar içindir. Bize göre, dış devletler, Irak’a baskı yaparak her şeyin kötüye gitmesine neden oluyor” dedi.







Riyaz Hali Muftin gösterinin ayrıca, reformu destekleme ve yolsuzlukların engellenmesi için hükümetin yeni yollar bulması amacıyla yapıldığını söyledi.





Irak bayrağı dışında hiçbir bayrak ve flamaya izin verilmeyen gösteride silah ve şiddete başvurulmaması uyarısında bulunuldu.Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'deki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı ve bölgede çok sayıda asker nöbet tuttu.





Gösterilere çok sayıda kadın da katıldı.Rudaw'ın aktardığına göre, Haşdi Şabi’ye bağlı Asayib Ehlil- Hak Hareketi lideri Kays Hazeli dün yaptığı basın açıklamasında, beklenen geniş çaplı gösteriler kanalıyla Bağdat’ta kaos ortamı yaratılmak istendiği ve bu gerçekleşirse ölümlerin artacağı uyarısında bulundu.