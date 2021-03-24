Bahar alerjisine dikkat! Virüsün yayılmasını hızlandırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Bulut, alerjisi olan kişilerin daha sık hapşırma, öksürme refleksi vermesi nedeniyle eğer virüs taşıyorlarsa bulaştırma risklerinin daha yüksek olduğunu söyledi:





“Bizi pandemi döneminde ilgilendiren ve riskli duruma sokan şey polen alerjisi olan, alerjik nezlesi olan hastalar Covid-19 virüsü taşıdığını fark etmeden hapşırarak bulunduğu ortamlarda yayma riski taşıyor. Bu hastalar normalde de sürekli geniz akıntısı, burun akıntısı yaşadığı için eğer virüs kendilerinde herhangi bir belirti vermediyse yani asemptomatik ise alerjik nezlesi olmayanlara göre daha hastalığı yayabilir. Ayrıca bu hastalar hapşırma sonrasında kesinlikle maske içine hapşırmamalı. Eğer kâğıt bir mendil yoksa kollarının içine hapşırmaları gerekiyor. Maskeye hapşırıldığı takdirde değiştirmezlerse maske nemlendiği için koruyuculuğunu yitirir.





YOĞUN BAKIMA KADAR GİDEBİLİR





Alerjide burun tıkanıklığı, burunda dolgunluk hissi, genizden geriye doğru akıntı, hapşırma, damak, boğaz ve kulak kaşıntısı gibi şikayetler olur. Ancak bunlara ek olarak hastalar boğaz ağrısı, yutkunma güçlüğü, öncesinde olmayan yoğun bir halsizlik, sırt ve göğüs ağrısı ile kas ve eklem ağrısı, ani koku ve tat kaybı olup olmadığına dikkat etmeli. Ayrıca nefes darlığı, kuru öksürük ve ateş de Covid-19’un bilinen yaygın belirtilerinden. Bu belirtiler ihmal edilirse hastaların durumu ağırlaşabilir ve yoğun bakıma kadar gidebilen ciddi tablolara yol açabilir.”





MASKE HEM VİRÜSTEN KORUR HEM POLENDEN





Hürriyet gazetesinden Buse Özel'in haberine göre, Almanya’da Münih Teknik Üniversitesi tarafından yeni yapılan bir araştırma ise polenler nedeniyle bahar aylarında virüslerin daha fazla yayılabileceğine işaret ediyor. Araştırmayı değerlendiren Türk TORAKS Derneği Başkan Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu polenler ile Covid-19’un bulaşmasının zor olduğu görüşünde:





“Türkiye’de en sık çimen poleni alerjisi vardır. Ancak biz maskenin alerji açısından da koruyucu olduğunu gördük. Bu yıl da maske kullanımı nedeniyle alerjilerin hafifleyebileceğini düşünüyoruz. Deniz kenarı bölgelerde de ayrıca polen alerjisi daha az görülürken iç bölgelerde daha yoğun olur.”





ALERJİNİZ VARSA BUNLARA DİKKAT





* Sabah 10.00 ile 18.00 arası polenler yoğundur. Bu saatlerde açık alanda spor, piknik gibi aktivitelerden kaçının.





* Yağmur yağdıktan sonraki ilk birkaç saat ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalır.





* Kuru ve rüzgârlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın.





* Şapka (siperli) takın ve gözlük kullanın.





* Eve girince bol su ile duş alın veya saçınızı ve yüzünüzü bol suyla yıkayın.





* Çamaşırlarınızı polen mevsiminde ev içinde kurutun.





* Evde ve arabada polen filtreli klima kullanılabilir.





* Araç kullanırken camları kapatın.





* Toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorsanız, açık pencere veya kapılardan uzakta oturmaya gayret edin.