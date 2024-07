Bahçeli, 154 kişilik listeyi gösterdi: Mutlaka hesaplaşacağız

Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"TEHLİKELİ PROVOKASYONLAR SAHNEDE"



Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayacağımız düşüncesindeyim. Fakat milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, tahrip etmek için çaba harcayanlar çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir.



Muhalefetin umut bağladığı, siparişle siyaset yaptığı, bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlık yarışından çekilmesi, bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir.



"TERÖR ÖRGÜTÜ NEFES DAHİ ALAMAYACAKTIR"



Sayın Cumhurbaşkanımızı ve iktidarını devirme planı yapanların kendileri tasfiye olmaktadır.



Amerika Birleşik Devletleri'nin tazyikiyle güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, yol haritası, ana güzergahı kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mücadelesi ve iktidarın dirayetiyle bertaraf edilmiştir.



Açılan kilidin kapatılmasıyla mücavir bölgelerde hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacaktır.



"DEM VE CHP'NİN ATEŞLE OYNADIĞI MALUMUNUZDUR"



Bölücülüğü sokağa taşıma gayretleri son günlerde hızlanmıştır. Bu tahrikleri dikkatle takip ettiğimiz herkes tarafından bilinmelidir. Kapalı devre işbirliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM ateşle oynadığı malumlarınızdır.



Tam bu günlerde CHP Genel Başkanı’nın ‘Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz’ açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.



Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan DEM ve CHP'nin ateşle oynadığı malumlarınızdır.



DEM'lenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. DEM'lenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birlik ve kardeşlik hukukumuzu kundaklamaktadır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.



"BİR SİYASETÇİNİN DELİ SAÇMASI"



CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Halbuki Türkiye ekonomisi güven verici hamlelerle istikrarlı bir yükseklik kulvarındadır.



Azalan dış finansman ihtiyacı ile artan uluslararası rezervler ekonomik dengelemeyi tetiklemektedir. Türkiye ekonomisi en kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir.



"EMEKLİLERİMİZ HAK ETTİKLERİ SEVİYEYE KAVUŞACAKLARDIR"



Toplumun her kesimi büyümenin nimetlerinden elbette istifade edecek özellikle istismar eden emeklilerimiz hak ettikleri sosyal seviyeye kavuşacaklardır. MHP’nin ve Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur.



Rotasını kaybeden CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.



CHP genel başkanının Kıbrıs sorununun çözümünü vatan toprağından pay vermekle mümkün olacağını söyleyen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etmesi akıl tutulmasıdır.



"KIBRIS'TA BARIŞTAN ÖDÜ KOPANLAR VAR"



Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların medeniyetler ve milletlerarası süre gelen milli mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs’tır. Egemenlik haklarını yok sayan hatta imhası için fırsat kollayan karanlık çevrelerin tuzakları ve tacizleri hiç bitmemiştir.



Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıldönümü nedeniyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden kurtuluş gününde soydaşlarımızla birlikte olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu açıklamak boynumun borcudur.



Kıbrıs Türk milletinin kardeşlik anıtıdır. Kıbrıs, bölgenin kilit taşıdır. Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs’tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını yok sayan tacizler bitmemiştir. Kıbrıs’ta barıştan ödü kopanlar var.



"İLKEL VE İSTİLACI AHLAKSIZ"



Bir Yunan şarkıcının Çeşme’de Türk bayrağına ve Atatürk posterine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratması sabrımızı zorlayan ilkel ve istilacı ahlaksızlığa bir başka örnektir.



Bu kafa yapısı ile iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurması ne kadar muhtemel olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır.



ÖTENAZİ YASASI: MHP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR



Bahçeli toplantı sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin TBMM'de görüşmeleri devam eden ve halk arasında 'ötenazi yasası' olarak bilinen hayvan hakları yasası ile ilgili sorusuna "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır. Köpekleri dost olanlar, sokaklara dökülenlere köpekleri taşlamaya devam etmesinler." diye yanıt verdi.



"MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ"



Bir soru üzerine Sinan Ateş cinayeti nedeniyle partisini hedef gösterdiğini iddia ettiği ve aralarında gazeteci, hukukçu ve siyasetçilerin olduğu 154 kişilik isim listesini basın mensuplarına gösteren MHP lideri Bahçeli şunları kaydetti:



Bazı çevreler MHP’ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum.



Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz. Televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız.



Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda, nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP’ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır.



Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız.



Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar. Olayları saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar.



Sizler cevap verdiğiniz takdirde, ‘bizi hedef gösteriyor’ diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir.