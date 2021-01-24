Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli Cumhur İttifakı'na 'Baraj koyuyor /24 Ocak 2021 10:06

Bahçeli Cumhur İttifakı'na 'Baraj koyuyor

Bahçeli'nin seçim barajı için ' siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır' önerisi ne anlama geliyor

SHABER3.COM

Cumhur İttifakı seçim mevzuatı çalışmaları devam ediyor. Muhalefet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim baraj açıklamalarını, "MHP çalışmalarıyla diğer partilerin Cumhur İttifakı’na girmesinin önünü kesiyor" diye yorumluyor. 

AKP'nin çalışmaları henüz sonuçlanmadı ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önerilerini sıraladı. Dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerine karşı olduğunu kayıtlara geçiren Bahçeli seçim barajı için de “Makul düzeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır” dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, AKP ve MHP arasında seçim sistemi değişikliği konusunda ciddi bir görüş ayrılığı olduğuna dikkat çeken kaynaklar, “Erdoğan hem Cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de Meclis çoğunluğunu elde etmek için ittifakı genişletmeye çalışıyor. Bahçeli ise her ne kadar 'Cumhur İttifakı'nın zeminini genişletmek amacıyla yapılan temas ve ziyaretlerden rahatsız olmamız söz konusu değildir, desteğimiz tamdır' dese de MHP dışında bir arayışa sıcak bakmıyor" görüşünü savundu. 

Buna göre “Baraj yüzde 7’ye düşsün, bu baraj ittifak içindeki partilere de uygulansın” demek BBP, Saadet Partisi ya da başka partilerin Cumhur İttifakı’na girişini anlamsızlaştıracak, dolayısıyla katılım ihtimalini zayıflatacak. Muhalefete göre MHP bu anlamda diğer partilerin Cumhur İttifakı’na girmesinin önünü kesiyor...
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