Samanyolu Haber /Gündem / "Bahçeli'den çok şüpheleniyorum, amacı AKP'yi kapattırmak mıdır?" /22 Mart 2021 14:39

"Bahçeli'den çok şüpheleniyorum, amacı AKP'yi kapattırmak mıdır?"

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ndan MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. Bahçeli'nin daha önceki açıklamalarını hatırlatan Uğuroğlu, "Bahçeli'nin amacı; AKP'yi de kapattırmak mıdır? Söz verdiği gibi; Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Orhan Uğuroğlu, "Bahçeli'den çok şüpheleniyorum" başlıklı yazısında, Bahçeli'nin, AKP'yi kapattırmak istediğini iddia etti.

Uğuroğlu, "Bahçeli'den çok şüpheleniyorum... Bahçeli'nin amacı; AKP'yi de kapattırmak mıdır? Söz verdiği gibi; Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir" ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP biliyorsunuz parti kapatılmasına karşıydı.

- Erdoğan ve AKP'liler HDP kapatılma davasında okların kendilerine döneceğinden endişe mi ediyorlardı?

MHP ise özellikle son aylarda HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yoğun baskı yapmaya başladı.

Bugüne kadar 'erken seçim' çıkışları ile siyasete yön veren Devlet Bahçeli ne yapmak istemektedir?

'Başbakan ve hükümetinin Yüce Divan'a çıkma günü yaklaşmaktadır' diyen Bahçeli'nin sözlerini hatırlayarak kendi kendime soruyorum?

Hele hele Başsavcılığın HDP iddianamesini 'Çözüm Süreci' bölümü ile ekindeki 'İmralı notları' kitabını da görünce;

- Bahçeli'den çok şüpheleniyorum...

Bahçeli'nin amacı;

- AKP'yi de kapattırmak mıdır?

Söz verdiği gibi;

- Erdoğan'ı Yüce Divan'a göndermek midir?"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Bahçeli'den çok şüpheleniyorum, amacı AKP'yi kapattırmak... Sonraki Haber >>

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:36