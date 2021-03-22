Nursena Küçüközyiğit: Babamın kaçırıldığını ve işkence gördüğünü düşünüyorum

Babasını her platformda arayan Nursena Küçüközyiğit, onun kaçırıldığını ve işkence edildiğini düşündüğünü söyledi.

Nursena Küçüközyiğit, TV5 Televizyonunda katıldığı yayında babasının durumuna ilişkin bilgileri paylaştı. Babasının ortadan kaybolmasının ‘normalmiş’ gibi karşılandığını kaydeden Küçüközyiğit, “Babam 29 Aralık’ta Ankara’nın en işlek caddelerinden birinde kaybedildi. Ve o günden itibaren genel olarak sanki ortadan yok olmuş gibi normalmiş gibi davranıldı. Bir insanın kaybedilmesi üzerinden hızlı bir araştırma yapmak yerine tam tersine, 18 gün savcının atanmadığı bir süreç oldu. Ben kendim bir şeylere ulaşmaya çalıştım ama maalesef bulunması yönünde yapılan araştırmalara hiçbir zaman yeterli olmadı” şeklinde konuştu.









“SORU ÖNERGELERİ CEVAPSIZ BIRAKILDI”







Babasının kaybedilmesine ilişkin TBMM’de verilen soru önergelerinin cevapsız bırakıldığını kaydeden Nursena Küçüközyiğit, “Milletvekilleri soru önergeleri verdi cevapsız bırakıldı, Birleşmiş Milletler’e, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk, onlarla ilgili henüz dönüş alamadık. Uluslar arası Af Örgütü’nün başlattığı imza kampanyasında 20 bine yakın kişinin katılımı oldu, ordan da bir cevap alamadık” dedi.









“ALIKONULDUĞUNU VE İŞKENCE GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM”





Babasının işkence gördüğünü düşündüğünü anlatan Nursena Küçüközyiğit, şunları kaydetti: “Babamdan sonra Gökhan Güneş kaçırıldı. Altı gün sonra ortaya çıktığında çok ciddi şeyler anlattı. İşkence gördüğünü anlattı. Babam da benzer şeyler yaşıyor muhtemelen. Çünkü bir yerde alıkonulduğundan emin olduğumu söyleyebilirim. Çünkü bir insan bir anda ortadan kaybolamaz. Üç kişi de takip ediyordu zaten. Maalesef işkence gördüğünü de düşünüyorum ama gerekli hızlı adımlar atılmak yerine dosya gizleniyor. Bu konu üzerindeki gerekli araştırmalar hızlı şekilde yapılmıyor. Bu da daha fazla korkmama sebep oluyor.





Maalesef bu olayı bazı gazeteciler propaganda olarak nitelemek istiyorlar. Ama öyle değil. Ben babama 80 gündür ulaşamıyorum.”