AB yoksul ülkelere aşı göndermekten vazgeçti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yoksul ülkelere yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılarını göndermeyeceklerini duyurdu.







Alman "Funke" medya grubunun gazetelerine konuşan Ursula von der Leyen, "Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var" dedi.





Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine AB'nin verdiği mali desteğin altını çizen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'nin aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacaktır" ifadelerini kullandı.





AB, şu ana kadar önde gelen Covid-19 aşı üreticilerinden yaklaşık 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti. Mart ortası itibarıyla AB'ye üye 27 ülkenin tamamına yaklaşık 70 milyon doz aşı teslim edildi.