Samanyolu Haber /Gündem / 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi' mahkemelik oldu /22 Mart 2021 14:25

'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi' mahkemelik oldu

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini öngören Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'da dava açtı. Dernek, kararın "hükümsüz" olduğunu savunuyor.

SHABER3.COM

Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çekilmesine karşı Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece yarısı yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararı Türkiye'nin emektar kadınlarının mücadelesiyle kazanılan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedildiğini duyurdu. Ancak hukuken bu kararın hükmü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunla yürürlüğe giren bir milletlerarası sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı Kararıyla taraf olmaktan çıkarılamaz" denildi. Dernek Karar'a karşı Danıştay başkanlığına iptal davası açıldığını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İstanbul Sözleşmesi'nin feshi' mahkemelik oldu Sonraki Haber >>

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

"Namaz kılmasına da, üzerini giymesine de izin vermediler"

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Gergerlioğlu'na Meclis'te abdest alırken gözaltı

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:55:25