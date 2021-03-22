Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca'dan şaşırtan tavsiye: Virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir /22 Mart 2021 14:13

Bakan Koca'dan şaşırtan tavsiye: Virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir

Covid-19'la mücadelede söylediği her kelime dikkatle dinlenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüslere karşı 'şiir' tavsiye etti. Koca sosyal medya paylaşımında "Şiir bünyeyi güçlendirir" dedi.

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Türkiye'de ve dünyada koronavirüse bağlı vakalar ve ölümler devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Koca, “Her türlü virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir” dedi.

Türkiye'de kontrollü normalleşmenin başladığı bu günlerde vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Her açıklaması büyük merakla takip edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise virüslerle mücadele için 'şiir' çağrısında bulunması ile şaşırttı. 

Bakan Koca, 21 Mart Dünya Şiir günü dolayısıyla Twitter hesabından 1 gün gecikmeyle paylaşımda bulundu. Paylaşımında 
"Dün atmayı bugüne bıraktığım tweet: 21 Mart Dünya Şiir Günü, dün, bugün, yarın kutlu olsun" diyen Koca, "Her türlü virüse karşı şiir bünyeyi güçlendirir, unutmayalım" diye yazdı.
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