Bahçeli'den ilginç Merkez Bankası çıkışı

Halkın ekonomik sıkıntılarını bildiğini, döviz kurundaki artış nedeniyle dile getirilen şikayetlerin de farkında olduklarını ifade eden Bahçeli, “Ancak takip edilen politikalar doğrudur, yakında her şey düzelecektir” diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 50+1 sistemine değinen Bahçeli, "Salt çoğunluk usulünü değiştirmeye kalkmak ve bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği ve şüpheyi körükleyecektir" dedi.



Quote Message: Geldiğimiz bu aşamada, yeni yönetim sistemi kapsamında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı konusunu mutlak surette tartışmaya açmak hem demokrasinin hem de milli iradenin gereğidir.

Quote Message: Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı kahramanca savunmamızı dövizle baskılamaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan ricam biraz sabretmeleri, biraz metanet göstermeleridir, bugünler geçecek, milli ve yerli bir ekonomik dirilişle mutlaka rahatlığa kavuşacaklardır.

