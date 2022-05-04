Samanyolu Haber /Gündem / Bahşiş vermeyen evleri işaretleyen davulcular gözaltına alındı /04 Mayıs 2022 12:34

Bahşiş vermeyen evleri işaretleyen davulcular gözaltına alındı

Malatya’da bahşiş alamayan iki Ramazan davulcusu 18 apartmanın kapısını işaretledi. Gelen şikayetlerin ardından gözaltına alınan davulcular hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.

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Malatya’da bahşiş vermeyen evlerin kapılarını işaretleyen iki Ramazan davulcusu gözaltına alındı.

BAHŞİŞ VERMEYEN DAİRELERİN KAPISI İŞARETLENDİ
Malatya’da Battalgazi ilçesine bağlı Kernek ve Hasan Varol mahallelerinde Ramazan ayı dolayısıyla davulculuk yapan iki kişi arife günü bölgelerinde bahşiş toplamaya çıktı. Mahallelerde kapı kapı gezen davulcular bahşiş alamadıkları kapıları işaretledi. Gelen şikayetler üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde kapılara işaretleyenlerin Ramazan davulcuları olduğu ortaya çıktı.

HAKLARINDA İDARİ İŞLEM YAPILDI
Gözaltına alınan zanlılar polis merkezindeki ifadelerinde Ramazan dolayısıyla bahşiş topladıklarını, para vermeyen bina ve apartmanların kapılarına işaret koyduklarını kabul etti. İki davulcuya 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 37. maddesine istinaden “Çevreye Rahatsızlık Verme” kabahatinden idari işlem yapıldı.
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