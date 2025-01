Bakan açıkladı: 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması mı geliyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığı yaptıklarını ifade ederek konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, NTV’de katıldığı televizyon yayınında, ''Ama daha çok sanki 16 yaşın altındakileri genel anlamda bir erişim kısıtlayalım noktasındayız" ifadelerini kaydetti.





Türkiye’de sosyal medya platformlarının birçoğunun aktif olduğunu ileten Uraloğlu, Türkiye’nin sayısal olarak en çok sosyal medya kullanan ülkelerden biri olduğunu ifade ederek “Oransal olarak zaten en yükseklerinden bir tanesi. Biz sosyal medyayı ve orada vakit geçirmeyi seviyoruz. Belli platformların 58 milyona kadar varan kullanıcı sayılarının olduğunu söylerim. Totalinde 300 milyon civarında bir kullanım söz konusu birden fazla sosyal medya kullanıldığı için. Dolayısı ile buralar bir şekilde vakit geçirdiğimiz hem bilgilendiğimiz hem ticaret yaptığımız mecralar.” açıklamasını yaptı.





"DÜNYADA DA 13 YAŞ MI 16 YAŞ MI OLSUN DİYE TARTIŞILIYOR"

Uraloğlu, “Ama aynı zamanda da sizin bir kanal olarak bir sorumluluğunuz var. Her bilgiyi haber yapamazsınız. Her bilgiyi kamuoyuyla paylaşamazsınız. Her soruyu soramazsınız niye çünkü sizin kurallarınız var. Yani hem yazılı kurallarınız var hem de etik kurallarınız var.” ifadelerini kullanırken sosyal medyada böyle bir sorumluluk noktasında büyük bir eksikliğin olduğunu kaydetti.





Sosyal medyada değişen ve dönüşen koşullara göre düzenleme yapılmasının gerektiğini belirten Uraloğlu, “Özellikle son zamanda yaşamış olan olaylarda özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı çok olumsuz etkilediği ve bunu farklı yönlere doğru ülkemizin, milletimizin istikbalini tehdit edecek yönlere doğru gidebileceğiyle ilgili bazı emareler var. Bizde bunun üzerinde dünyada da ‘13 yaş mı 16 yaş mı olsun’ diye tartışılıyor.” söyleminde bulundu.