Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni AB açıklaması

Bazı üye ülkelerle geçen yıl yaşanan sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerde gerilim yaşandığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu durumu arzu etmediklerini, AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalıştıklarını kaydetti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Raya ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, “AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalışıyoruz” dedi.





BAZI ÜYE ÜLKELERLE SORUN YAŞADIK





Geçen yıl bazı üye ülkelerle yaşanan sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerde gerilim meydana geldiğini belirten Çavuşoğu, “Bu arzu ettiğimiz bir durum değildir. Ama bu zor şartlarda bile İspanya gibi diğer aklıselim, aklıselimi savunan ülkelerin dirayetiyle gerginlik yerine diyalog tercih ediliyor ve son zirve buna zemin hazırladı. Şimdi AB ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz” dedi.