Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni AB açıklaması /09 Ocak 2021 00:32

Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni AB açıklaması

AB ile ilişkilerde gerilim yaşanmasını arzu etmediklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalıştıklarını belirtti.

SHABER3.COM

Bazı üye ülkelerle geçen yıl yaşanan sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerde gerilim yaşandığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu durumu arzu etmediklerini, AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalıştıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Raya ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, “AB ile ilişkilerde yeni sayfalar açmaya çalışıyoruz” dedi.

BAZI ÜYE ÜLKELERLE SORUN YAŞADIK

Geçen yıl bazı üye ülkelerle yaşanan sorunlar sebebiyle AB ile ilişkilerde gerilim meydana geldiğini belirten Çavuşoğu, “Bu arzu ettiğimiz bir durum değildir. Ama bu zor şartlarda bile İspanya gibi diğer aklıselim, aklıselimi savunan ülkelerin dirayetiyle gerginlik yerine diyalog tercih ediliyor ve son zirve buna zemin hazırladı. Şimdi AB ile ilişkilerimizde yeni sayfalar açmak için çalışıyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan Çavuşoğlu'ndan yeni AB açıklaması Sonraki Haber >>

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:37:42