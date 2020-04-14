Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca, korona virüs aşısı için tarih verdi /14 Nisan 2020 21:22

Bakan Koca, korona virüs aşısı için tarih verdi

Türkiye’deki korona virüs salgınına karşı devam eden aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı ile ilgili yoğun bir çalışma yapıldığını ifade ederek, “Aşının insanlarda kullanılma dönemi, çok erken. 4-6 aydan önce kullanılabilecek bir aşı olduğunu, Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız düşünmüyor” dedi.

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Korona virüs salgınına ilişkin son rakamları açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki korona virüs aşısına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Tüm dünyada aşı çalışmaları devam ederken, Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki aşı çalışmalarına ilişkin bir soruya yanıt verdi.

Bakan Koca, korona virüs aşısının kullanılması için erken olduğunu ifade ederek şöyle yanıt verdi:

"Aşıyla ilgili çok yoğun çalışma yapılıyor. Aşının insanlarda kullanılma dönemi, çok erken. 4-6 aydan önce kullanılabilecek bir aşı olduğunu, Bilim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız düşünmüyor. Türkiye de çok ciddi çalışma içinde." 
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