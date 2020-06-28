Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Koca son 24 saatteki salgın verilerini açıkladı /28 Haziran 2020 22:16

Bakan Koca son 24 saatteki salgın verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son 24 saat içinde oluşan salgın verilerini açıkladı. Bu tabloya göre son 24 saatte 15 kişi virüs kaynaklı olarak yaşamını yitirirken, yeni vaka sayısı ise iyileşen hasta sayısının altında kalarak 1356 oldu.

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T24'te yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1356 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 97'ye, toplam vaka sayısı 197 bin 239'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle: 

"Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı."


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