Bakan Koca son 24 saatteki salgın verilerini açıkladı

T24'te yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1356 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısı 5 bin 97'ye, toplam vaka sayısı 197 bin 239'a yükseldi.





Sağlık Bakanı Koca, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'deki güncel durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaştı.





Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:





"Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı."







