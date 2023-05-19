Samanyolu Haber /Politika / Bakan Nebati'den faiz açıklaması: Ezanlar susmaz, bayraklar inmez /19 Mayıs 2023 23:16

Bakan Nebati'den faiz açıklaması: Ezanlar susmaz, bayraklar inmez

Bakan Nureddin Nebati, vekil seçildiği Mersin'de faizle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nebati, “Çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik" ifadelerini kullandı.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre AKP'den Mersin Milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Tarsus İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

“ÇÜNKÜ EZANLAR SUSMAZ, BAYRAKLAR İNMEZ”

Kendilerinin Türkiye Ekonomi Modeli ile yola devam ederken muhalefetin IMF ile gizli toplantılar yaptığını anlatan Nebati, "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Biz, aynı şekilde bunları yaparken hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezanlar susmaz, bayraklar inmez dedik. Biz, ezanı duyduğumuzda 'Aziz Allah' dedik, onlar ezanı duyduğunda 'Bunlar nece konuşuyorlar?' dediler." ifadelerini kullandı.

“5 YILDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TAMAMI ERDOĞAN’IN YÖNETTİĞİ TÜRKİYE’YE DOĞACAK”

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'ta yeniden göreve seçeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Size müjde veriyorum, bu 5 yılda yeni doğacak çocukların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de doğacak. Ama bak sesleniyorum; bizimle oyun asla oynamayın, bize operasyon çekmeyin. Biz operasyonları yene yene geldik. Biz, Gezi olaylarından, 15 Temmuz'dan geldik. Borsaya çekeceğin operasyonlarla Türkiye ekonomisi gibi bir ekonomi zarar görmez merak etme. Biz güçlüyüz ve Allah'ın izniyle 26 yıl, yani bir yüzyılın çeyrek yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yönetilecek Türkiye. CHP'lilere eziyeti yapan sen, CHP'lileri bu hale düşüren sen. Nasıl AK Parti sevdalısı varsa CHP sevdalısı da var. Neden bu adamlara, kadınlara bu eziyeti yapıyorsun? Bak biz AK Parti teşkilatlarına eziyet etmiyoruz çünkü 21 yıldır iktidarız, çıktığımız her seçimi kazanıyoruz. Biz kazanıyoruz, o kaybediyor ama 'Biz kazandık' diyor. Öyle bir hesap uzmanı."
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