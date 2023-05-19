Samanyolu Haber /Spor / EuroLeague’de ilk finalist Olympiakos /19 Mayıs 2023 23:07

EuroLeague’de ilk finalist Olympiakos

EuroLeague Dörtlü Final organizasyonu yarı final ilk maçında Monaco'yu yenen Olympiakos finale yükseldi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Litvanya’nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena’da düzenlenen EuroLeague Dörtlü Final’in ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos ile Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 76-62 kazanan Olympiakos finale yükselen ilk takım oldu.

Yunan temsilcisinde Sasha Vezenkov 19 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, Kostas Papanikolaou 15 sayı, 8 ribauntla oynadı. Monaco’da ise Mike James 17 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Elie Okobo 17 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle mücadeleyi tamamladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk çeyreği 20-14 önde geçen Monaco, soyunma odasına da 41-29 üstünlükle gitti. İkinci yarıya agresif savunmayla başlayan Olympiakos, 14-0’lık seriyle 43-41 öne geçti. Rakibine bu çeyrekte sadece iki sayı şansı veren Yunan ekibi, son periyoda 56-43 üstün girdi. Son çeyrekte farkı yeniden tek haneye indiren rakibi karşısında oyunu domine eden Olympiakos, salondan 76-62 galip ayrılarak final biletini aldı.

Olimpiakos, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçında Barcelona-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Olympiakos, 4. şampiyonluğun peşinde

Olympiakos’de normal sezonun lider tamamlayan ve Monaco’yu yenerek finale yükselen Olympiakos, pazar günü tarihinin 4. şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

Play-off aşamasında Fenerbahçe Beko’yu saf dışı bırakan Yunan temsilcisi, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasında 1997, 2012 ve 2013’te adını zirveye yazdırmıştı.
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