Bakan Özhaseki saat vererek uyardı: Dikkatli olun…

Sözcü'de yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, sosyal medya hesabından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu haftaki sıcaklık verilerini paylaştı.



Özhaseki, “Bu hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GELİYOR



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı ve Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye geldiğini belirterek, bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli olarak yükseleceğini aktardı.



8 DERECELİK ARTIŞ OLACAK



Yurdun batı kesiminde görülmesi beklenen sıcaklıkların İstanbul'da da etkili olacağını dile getiren Tek, “İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları çarşamba günü başlayacak, perşembe günü ‘pik' noktaya ulaşacak. İstanbul'da çarşamba sıcaklık 35, perşembe günü 39 dereceye kadar çıkacak. Bugünle perşembe arasında yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık artışı olmasını bekliyoruz. Hafta sonuna doğru sıcaklık kademeli olarak azalmaya başlıyor. Hafta sonu sıcaklık 35 derece civarında olacak. Toplamda 4 gün İstanbul'da sıcak hava dalgasının etkili olmasını bekliyoruz.” diye konuştu.