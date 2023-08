Konya’da 5 büyüklüğündeki deprem sonrası kritik açıklama:

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Konya’nın Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da AFAD’a göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Konya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Resmi kaynaklar kentte olumsuz herhangi bir durumun yaşanmadığını açıkladı.



“KONYA'DA 30 BİN RİSKLİ YAPI VAR”



Depremin ardından açıklamalarda bulunan İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Kamil Akın, Konya'da depreme dayanıksız 30 bin riskli yapı olduğunu söyledi. Konya'da riskli yapı sayısının her geçen günde arttığına dikkati çeken Kamil Akın şunları söyledi:



* “Konya'da 50 km uzunluğundaki fay zonu 6, 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebileceğini uzmanlar söylüyor. Konya'nın zemini alüvyon olduğu için depremi daha şiddetli hissedebiliyor. Konya deprem bölgesi derler ama bu deprem Konya'da da deprem olabileceğini gerçeğini insanlara gösterdi.



* Konya'nın maalesef yapı stoku büyük bir depreme hazır değil. Konya'da en az 30 bin bina depreme dayanıksız ve riskli. Bu yüzden bu 30 bin binanın bir an önce dönüşüme girmesi lazım. Bunun da yanında kentteki tüm yapıların her 5 yılda uzmanlar tarafından kontrol edilmesi ve raporlandırılması lazım.”



“KONYA'DA YAPILAR VAHİM DURUMDA”



Kentte imar barışına başvuru sayısı hakkında da çarpıcı bilgiler veren Akın, “Konya'da İmar Barışına başvuru sayısı 156 bin 613. Bu rakamla Konya İstanbul ve İzmir'in ardından 3. Sırada yer alıyor. Bu rakamlarda Konya'daki yapı stokunun ne kadar vahim durumda olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.



“KONYA'DA 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR”



Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık ise depremin Konya fay zonunun kuzeyinde meydana geldiğini ve bunun kaydedilen en büyük deprem olduğunu kaydetti. Arık, “Deprem bizim beklediğimiz bir depremdi. Deprem Konya'da 50 kilometre uzunluğundaki Konya fay zonunun kuzey ucunda meydana geldi. Bağımsız bir deprem olduğu için daha büyük bir deprem beklemiyoruz ama fay zonu tam bir şekilde kırılırsa 6-6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir” şeklinde konuştu.