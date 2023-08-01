Samanyolu Haber /Politika / CHP MYK toplantısında "zoom" tartışması: Tüzüğe aykırı durum yok /01 Ağustos 2023 21:24

CHP MYK toplantısında "zoom" tartışması: Tüzüğe aykırı durum yok

CHP MYK toplantısında, CHP'li isimlerin Zoom uygulaması üzerinden yaptıkları "değişim" toplantısı gündeme geldi. Faik Öztrak toplantıyı eleştirdi, Özgür Özel de etik dışı bir durum olmadığını söyledi.

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Seçimlerin ardından "değişim" çağrısı yapan CHP’lilerin katıldığı çevrimiçi toplantı ile kamuoyuna yapılan açıklamalar Merkez Yönetim Kurulu'nun son toplantısının da gündemindeydi. Toplantıda Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile kaydı sızdırılan toplantıda yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın arasında tartışma yaşandı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, göre yaklaşık 3 saat süren toplantıda kongre süreci ve başta ekonomi olmak üzere öne çıkan gündem maddeleri değerlendirildi, sunumlar yapıldı.

Bir süredir değişim çağrılarının yapıldığı partide tartışmayı açan Parti Sözcüsü Öztrak oldu. Sızdırılan Zoom toplantısıyla ilgili daha önce "Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz" değerlendirmesi yapan Öztrak toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Partiyi kamuoyu önünde yıpratacak açıklamalar yapmayın" yönünde uyarısını hatırlattı.

Bu uyarıya karşın yapılan açıklamaları eleştiren Öztrak, videoya dair de "parti hiyerarşisine uygun olmayan, etik değil" değerlendirmelerini tekrarladı.

CHP Grup Başkanı Özel ve Grup Başkanvekili Günaydın da sızdırılan toplantıyla ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarını hatırlattı, ayrıca sadece 15 dakikası sızdırılan videonun başında ve sonrasındaki konuşmalar hakkında bilgi verildi.

PARTİ TÜZÜĞÜNE AYKIRI DURUM YOK

İki isim de olağanüstü kurultay ya da Parti Meclisi toplantısı yapmak gibi, partililerle bu tür görüşmelerin geçmişte de olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu, parti tüzüğüne aykırı bir durum olmadığını savundu.

CHP Grup Başkanı Özel ayrıca kamuoyuna yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilere karşı çıktı, konuşmalarının partiyi iç tartışmaya sürükleyecek içerik taşımadığını, majör konularla ilgili değerlendirmelerini paylaştığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, başkanlık ettiği toplantıda yaşanan tartışmaya müdahale etmedi, sadece dinlemekle yetindi.
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