Bakanı kızdıran rüşvet dosyası

"ÇABAMIZ AHLAKLI BÜROKRASİ İÇİN"





Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulunda önceki gün de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü. CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, çiftçilerin dertlerini ve sıkıntılarını görmezden gelmekle eleştirdiği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bu yılki karne notlarını açıkladı.Özer, “Aylardır Türkiye’nin dört bir yanında çiftçilerimizle görüşüyoruz, sıkıntılarını, dertlerini dinliyoruz, her fırsatta onların sesine ses olmaya çalışıyoruz” diyerek Pakdemirli’nin Bakanlık yapmaya uygun olmadığını söyledi ve ekledi: “Kendisi istifa edemediğine göre görevden affının kabul edilmesi gerekiyor.”BAKANA '100 ÜZERİNDEN 100'CHP’li Özer, Bakanın karne notlarını da şu şekilde açıkladı:Tarımdaki sorunları görememek: 100Çiftçi maliyetlerini düşürememek: 100Maliyetteki artışa önlem bulamamak: 100Besiciye tam destek olamamak: 100Tarımsal desteklemede kanuna uymamak: 100150 bin kişilik teşkilata sahip çıkamamak: 100“Ayrıca, size olumlu bir not veren bir kesim var. Türk çiftçisi değil, elin gâvurunun çiftçisi, kendisini düşündüğünüz için size 100 üzerinde 100 veriyor Sayın Bakan” diyen Özer, Bakan Pakdemirli'nin sorumluluğunda olan alanlara dair verileri de şöyle sıraladı:“2021’in ilk sekiz ayında üretimi bırakan çiftçi sayısı 128.620. 2021’de kanunen çiftçiye verilmesi gereken destek miktarı 66,5 milyar. 2021’de hakkı olmasına karşın çiftçiye verilmeyen destek miktarı 43,5 milyar. 2021’de ihracat geliri 37,6 milyar, ithalata ödenen para ise 66,2 milyar yani 28,6 milyar eksideyiz. 2021’de çiftçinin toplam borç miktarı 200 milyarı geçti. 2021’in ilk sekiz ayında yanan ormanlık alan 178 bin hektar, 18 yılda üretimden çıkan tarım alanı 3 milyon 440 bin hektar.”RÜŞVET DOSYASI BAKANI KIZDIRDICHP’li Özer, konuşmasında ayrıca bir de rüşvet dosyası açtı. Özer geçen aylarda sığır ithalatında 120 bin dolarlık rüşvet alındığı iddialarına dair Bakanın “150 bin kişilik teşkilatın başındayım, herkese sahip çıkamam ama bir şey bulduğum zaman gereğini yaparım” demesini hatırlatarak “Şimdi, size bir dosya sunacağım” dedi.Bunun üzerine Bakan “Ne biliyorsan hemen git, savcılar orada. İddianı ispat etmiyorsan şerefsizsin. Niye bugüne kadar gitmedin” diye bağırdı.Özer “Size dosyayı vereceğim” deyince de Bakan Pakdemirli, bu kez “Savcılar orada, Niye bugüne kadar gitmedin” dedi.Konunun savcılıkta olduğuna dikkat çeken CHP’li Özer, rüşvet olayını şöyle anlattı:"Ankara dışından bir vatandaşımız bize geldi; 40 yaşlarında, ilkokul mezunu, 3 çocuk babası. Bir bürokratınız ve adamları tarafından dolandırıldığını söyledi. Bu vatandaş, Ekim 2017’de bir sendika aracılığıyla iş başvurusunda bulunuyor, Haziran 2018’de işe başlatılması yazısı çıkıyor. Altında bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı ve personel şube müdürünün imzaları var. Temmuz 2018’de işe başlatılması talimatı olmasına karşın, onun yerine başka birisi alınıyor. Sonrası film gibi. Vatandaşa bir haber gelir: Sizin bürokrat 100 bin TL’ye işi hâlledermiş. Garantili iş hayali gerçek olsun diye vatandaş, borç harç parayı toplar. Bir arkadaşı, bürokratınızın gönderdiği bir adama elden 100 bin TL’yi teslim eder ama verilen vaat yine gerçek olmaz.Vatandaş, sonra Orman Genel Müdürüne olayla ilgili şikâyette bulunur. Üstünkörü tahkikat yapılır, sonuç çıkmaz; vatandaş muhakkik için de şikâyette bulunur ve bu kez süreci teftiş kurulu ele alır. 'Vatandaş mağdur edilmiştir, düzeltilmesine' diye karar çıkar ancak hiçbir şey düzeltilmez; konu şimdi cumhuriyet başsavcılığında. Daha önce soruşturmada verilen takipsizlik kararının bozulması üzerine, vatandaş 18 Ekim 2021’de tekrar ifade verdi. Elbette süreci takip edeceğiz."Özer, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:"Bu dosyanın içinde vatandaşa verilen antetli kâğıtta resmî yazışma görünümlü sahte evraklar, savcılığa şikâyet etmesin diye bürokratınız tarafından vatandaşa gönderilen 15 bin liralık senet, teftiş kurulu kararı, savcılık ifadeleri falan var. Yani hiçbir şey bulamasanız bile mutlaka bir şeyler bulacağınıza inanıyorum.Bu arada, konuyla ilgili tarafınıza 3 Kasımda bir önerge sunmuştuk. Orman Genel Müdürlüğü bize resmî bir yanıt vereceğine, çıkan haberlere dair basına yanıt göndermiş, demiş ki: “Bu kişi yalan söylüyor.” Vatandaş mı yalan söylüyor bilemeyiz ama aile bütünlüğü bozulan kişi, çocukları bile kendisiyle dalga geçiyorsa bu işin peşini bırakmayacaktır.Sayın Bakan, keşke bürokratlarınıza sahip çıksaydınız. Bizim arzumuz, mağdur vatandaş sayısının değil ahlaklı bürokrat sayısının çok olmasıdır; çabamız bu yönde olacaktır."