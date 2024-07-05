Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakanlar ve milletvekillerine büyük zam /05 Temmuz 2024 08:30

Bakanlar ve milletvekillerine büyük zam

Asgari ücretliyi ve emekliyi fakirliğe terk eden iktidar, bakan ve vekil maaşlarına fahiş zamlar yaptı. Bakanların ve milletvekillerinin maaşı yaklaşık 28 bin TL arttı.

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İktidar, enflasyonla mücadele ediyoruz diyerek milyonlarca asgari ücretli ve emekliye zam yapmadı ancak kendi maaşlarına bol keseden zam yağdırdı. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, tüm bakanların maaşına temmuzdan itibaren 28 biner lira zam geldi. Bakan maaşlarına son bir yılda yapılan zam tutarı 76 bin lirayı buldu. Böylece 1 bakan maaşı 8.5 asgari ücretten 10 asgari ücrete, 14.5 emekli aylığından 17.3 emekli aylığına yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi hem bakan maaşı hem de milletvekili emekli aylığı alanların geliri 47 bin lira zamla 241 bin liradan 288 bin liraya çıktı. Bu bakanların maaşı geçen ay 14 asgari ücrete karşılık geliyordu, temmuz itibarıyla 3 asgari ücret kadar daha zam yapılıp 17 asgari ücrete çıkarıldı.

ŞİMŞEK'İN MAAŞI 288 BİN TL'YE ÇIKTI

Vekil emeklisi aylığı da alan bu bakanların aylık geliri yaklaşık 29 emekli aylığına (en düşük emekliler) yükseltildi. Haziran gelirleri ise 24 emekli aylığı kadardı.

Bakanların maaşı temmuz itibarıyla yapılan 27 bin 921’er lira zamla 172 bin 514 liraya çıktı. Bakan yardımcılarının brüt maaşı 142 bin liradan 169 bin liraya, milletvekili maaşı 141.8 bin liradan 169.3 bin liraya, Mehmet Şimşek gibi hem bakan hem milletvekili emeklisi olanların aylık geliri 241 bin liradan 288 bin liraya, hem milletvekili olup hem de milletvekili emeklisi aylığı alanların geliri de 239 bin liradan 285 bin liraya çıktı. Vefat etmiş bakan ve milletvekillerinin hayatta kalan eşlerinin dul aylığı temmuz itibarıyla 73 bin liradan 87 bin liraya yükseldi.
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