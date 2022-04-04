Bakanlık cephesinden İmamoğlu'na toplu taşıma cevabı

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yapılmak istenen zam bir kez daha reddedildi.





Akaryakıta gelen zamların ardından şehirdeki çeşitli toplu taşıma araçlarının ücretlerine yapılmak istenilen zam önerisinin AKP ve MHP'li üyelerce ikinci kez reddedilmesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkisini ifade ederken, konuyla ilgili bakanlık cephesinden de bir açıklama geldiği aktarıldı.







ZAM ÖNERİSİ REDDEDİLDİ







İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 50, servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi, oy çokluğuyla reddedildi.

"KAMU YARARINA AYKIRI"





UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kentiçi Toplu Ulaşım Sistemi içerisinde yer alan tüm toplu ulaşım modlarına (İ.E.T.T., Metrobüs, Metro, Marmaray ve Denizyolu Hatlarındaki Elektronik Bilet Ücretleri ile Taksi, Taksi Dolmuş ve Minibüs Ücretlerine) kamu yararına aykırı olarak yüzde 50 oranında fahiş zam yapılması teklif edilmiştir.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararın ardından, sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.İmamoğlu paylaşımında, "İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda zam talebinin UKOME’de reddedilmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Söz konusu teklife ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi Serdar YÜCEL tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılı içerisinde Toplu Ulaşım Ücret tarifelerine 29 Temmuz 2021 tarihinde yüzde 15, 24 Aralık 2021 tarihinde ise yüzde 36 oranında zam yapıldığı, 04.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce teklif edilen yüzde 50 oranındaki zammın kabul edilmesi halinde (1 tam Elektronik Bilet ücretinin 8,22 TL olmasını sağlayan) son 8 aylık zaman dilimi içerisinde kümülatif yüzde 135’lik artışa neden olunacağını ifade ederek tarafımızca teklif edilen yüzde 32’lik artış sağlayan önerimiz (Elektronik Bilet ücretinin 6,50 TL, Minibüslerde indi bindi ücretinin 5 TL olmasını sağlayan) dikkate alınmayarak İBB tarafından teklif edilen yüzde 50 oranındaki fahiş zammın oylatılması neticesinde Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi olarak şahsım ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifi yüksek bulunarak reddedilmiştir.