Dünya çocukları ‘umut’ için bir araya geldi

Son projelerinde Yüksel Durgut ve Ramazan Şahin, kendi çektikleri resimlerin yarısını çocuklara göndererek, diğer yarısının da çocukların kendi hayal dünyalarında resmetmelerini istediler. Proje için Almanya, Mali, Pakistan, Brezilya, Hindistan, Afganistan, ABD, Japonya, Avustralya, Fransa, Laos, Vietnam, Türkiye, Eritre, Mısır, Kazakistan, Kırgızistan, Kenya, Litvanya, Kosova, Sırbistan-Karadağ, Polonya, Portekiz, Gana, Makedonya, Polonya, Suriye, Irak, Ermenistan’dan 6-12 yaş arasındaki çocukları bir araya getirdiler. Daha önce denenmeyen bir yöntem ile bu projenin dünya çocuklarının özellikle kuraklık resmini boyarken hayal dünyalarını anlamaya çalıştılar.





Projenin ölümsüzleştirilmesi için ‘Çocukların umudu’ adlı bir resim kitabı da sergi açılışında yer aldı. Kitabı özel yapan ise Unna’nın ünlü şahsiyetlerin her resme özel, duygu ve düşüncelerini içeren birer cümle ile katkıda bulunmaları oldu. Her görüşten ve farklı gruptan insanın bu tür projede bir araya getirilmesi açılışa katılanları duygulandırdı. Kitabın satışından elde edilen gelir Weltoffen Derneği çatışı altında Unna’ya göç etmiş ailelerin çocukları için harcanacak.





“Hayallerimizi dünyanın birçok ülkesinden gelen çocukların umutlarıyla birleştiriyoruz” sloganıyla yola çıkan ve Türkiye’de yaşanan cadı avı sonrası ülkelerini terk etmek zorunda kalan Gazeteci Yüksel Durgut ve Ramazan Şahin, dünyada ilk kez gerçekleştirilen bir proje ile 29 farklı ülkeden çocukları “Umut” projesi için bir araya getirdi.15 Temmuz sonrası hukuksuz operasyonlarla Türkiye’de 13 ay tutuklu kalan ve 2018 yılında Almanya’ya iltica eden gazeteci Yüksel Durgut gerçekleştirdiği son projesi ile dünya çocuklarına umut oldu. Aynı zamanda International Journalists Association tarafından yayınlanan Journalist Post Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Durgut, daha önce de Ramazan Şahin ile birlikte ‘Uyanış’ adlı bir resim sergisi açmıştı.Sergi ve kitap çalışması için Ramazan Şahin fotoğrafların, geçmişi ölümsüzleştirmenin birçok yönteminden birisi olduğunu ve anıları hatırlattığını aktararak, “Resimlerin hikayesinin, kelimelerin hikayesinden daha güçlü olduğuna inanıyoruz” dedi.Mevlana’nın “Umut hiç bitmeyen bir bahar mevsimidir. İçine kar da yağar, fırtınada kopar; ama çiçekleri hep açar” sözünden ilham aldıklarını aktaran gazeteci Yüksel Durgut, “Pandemi dönemi ile hepimiz evlerimize kapandık. Bu hastalığın kısa sürede sona ermesini en çok çocuklar istedi. Ardından Afganistan ve Ukrayna’da yaşanan savaş ile ihtiyacımız olan umut ışığını yakabilmek için çocuklarla birlikte dünyada ilk kez gerçekleştirilen bu projeye kapı aralanmış oldu. Bu proje için aileler ile yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalışmış oldu.” şeklinde konuştu.Sergiye iki resim ile katılan Avustralyalı küçük sanatçı May Ekari Kyaw, kitaptaki kendi çalışması olan umudun resmini yorumlayan şu mesajı gönderdi: Umut insanların hayatta kalabilmesi ve gelişmesi için gerekli. Resimdeki insan bir kalbi kucaklıyor ve bu kalp; zaman zaman karanlıklarda kalmış olsa da hala umudun kalbinde olduğunu simgeliyor. Okyanusun ortasındaki palmiye ağacı ise umut, küçük dahi olsa ona tutunmanın ne kadar önemli olduğunu simgeliyor.”Sergi 24 Nisan tarihine kadar Almanya’nın Unna kentindeki ZIB Schwankhalle’de açık kalacak.