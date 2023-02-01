Ballı ihaleyi kapmanın diyeti Erdoğan'ın bayraklarını asmak oldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenecek törende kentte yapımları tamamlanan yatırımların toplu açılışlarını yapacak.Açılışlar öncesi AKP il başkanlığı, kenti Erdoğan’ın afişleri ve AKP bayraklarıyla donattı. Bayrak ve afişlerin asımı sırasına Aydın bölgesinde elektrik dağıtım ihalesini alan AYDEM şirketine ait araçlar kullanıldı. Logolu araçlarla afişlerin asılması ise Aydınlılar ve siyasi parti temsilcileri tarafından tepki gördü.Araçların video ve fotoğraflarını paylaşan yurttaşlar, "Burası Aydın. 4 Şubat’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın mitingi öncesi AKP Bayrakları asılıyor. Ama fotoğraf ve videoya iyi bakın, AKP bayrakları AYDEM logolu araçlarla asılıyor. Vatandaşa zamlı elektrik faturalarını reva gören AYDEM, şirket araçlarını AKP teşkilatlarının hizmetine sunuyor. Ne diyelim yazıklar olsun..!!!" paylaşımı yaptı.CHP Aydın il başkanı Hikmet Saatçi ise AYDEM’in AKP bayraklarını asmasının firmasının aldığı ihalelerin karşılığını bayrak asarak verdiğini söyledi. Saatçi, “AYDEM, yıllarca Aydın, Denizli ve Muğla bölgesinde elektrik dağıtım ihalelerini aldı. İhaleleri neden AYDEM’in aldığı ortaya çıktı. AKP’nin bayraklarını asarak karşılığını veriyorlar. Acaba bu firma CHP’nin bayraklarını da asar mı?. Yurttaşımız bu yaşananların karşılığını sandıkta verecektir” dedi.