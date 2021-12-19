Samanyolu Haber /Spor / Balotelli'den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı /19 Aralık 2021 20:21

Balotelli'den dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı

Fatih Terim'in, hakem Zorbay Küçük'ü hedef alan açıklamalarının ardından bir paylaşımda bulunan Mario Balotelli, paylaşımında "Büyük saygı" ifadesini kullandı. Balotelli, bir süre sonra ise paylaşımını kaldırdı.

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Adana Demirspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mario Balotelli, Mavi-Lacivertliler'le bu sezon 16  maça çıktı. İtalyan futbolcu, özellikle Beşiktaş maçındaki golü ve sonrasındaki hareketinden dolayı uzun süre konuşuldu.

31 yaşındaki futbolcu, 17. haftada Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendikleri maçta da takımının ikinci golünü kaydetti. İtalyan futbolcudan bugün Fatih Terim paylaşımı geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, hakem Zorbay Küçük'ü hedef alan açıklamalarının ardından gelen paylaşımda Balotelli, tecrübeli teknik adamın fotoğrafını kullandı. İtalyan futbolcu fotoğrafın üzerine de "Büyük saygı" ifadesini yazdı. Balotelli, bir süre sonra ise paylaşımını kaldırdı.

Kariyerinde Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Marsilya ve Nice gibi kulüplerin de formasını giyen Mario Balotelli, Adana Demirspor ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Balotelli, bu sezon 16 Süper Lig maçında 6 gol kaydetti.

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