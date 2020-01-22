Banka Genel Müdür odalarına baskın

İddialara göre Rekabet Kurumu denetçileri, 17 Ocak Cuma akşamı saat: 18:00'de bazı banka genel müdür (CEO) ve genel müdür yardımcılarının odalarına girerek çanta ve bilgisayarlarda incelemeler yaptı.







Ekonomist Uğur Gürses tarafından bir radyo programında ortaya atılan iddiaya göre, söz konusu CEO'ların bilgisayarlarında döviz, swap ve takas kelimelerinde aramalar yapıldı.





Bazı iddialara göre mail hesapları kontrol edildi.







Paramedya'nın ulaştığı iki farklı üst düzey bankacı bu iddiaları yalanlamazken, konuşmak istemediklerini belirtti.





MÜFETTİŞLERİN BÖYLE BİR YETKİSİ VAR





Rekabet Kurumu denetçilerinin böyle bir yetkilerinin olduğu öğrenildi. Bir banka yöneticisi 6 yıl önce de böyle bir soruşturma sebebiyle çanta ve bilgisayarların incelemeye alındığını teyit etti.