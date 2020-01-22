Samanyolu Haber /Gündem / Banka Genel Müdür odalarına baskın /22 Ocak 2020 16:20

Banka Genel Müdür odalarına baskın

17 Ocak Cuma gecesi gündeme düşen 20 bankaya soruşturma haberi ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

SHABER3.COM

İddialara göre Rekabet Kurumu denetçileri, 17 Ocak Cuma akşamı saat: 18:00'de bazı banka genel müdür (CEO) ve genel müdür yardımcılarının odalarına girerek çanta ve bilgisayarlarda incelemeler yaptı.

Ekonomist Uğur Gürses tarafından bir radyo programında ortaya atılan iddiaya göre, söz konusu CEO'ların bilgisayarlarında döviz, swap ve takas kelimelerinde aramalar yapıldı. 

Bazı iddialara göre mail hesapları kontrol edildi.

Paramedya'nın ulaştığı iki farklı üst düzey bankacı bu iddiaları yalanlamazken, konuşmak istemediklerini belirtti.

MÜFETTİŞLERİN BÖYLE BİR YETKİSİ VAR

Rekabet Kurumu denetçilerinin böyle bir yetkilerinin olduğu öğrenildi. Bir banka yöneticisi 6 yıl önce de böyle bir soruşturma sebebiyle çanta ve bilgisayarların incelemeye alındığını teyit etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Banka Genel Müdür odalarına baskın Sonraki Haber >>

Şehri deniz köpüğü bastı!

Şehri deniz köpüğü bastı!

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Oğlu güreşte yenilince, Baba sahaya daldı

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Erkekler, Kadınlar vagonuna binerse

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Allah onu bildiği gibi yapsın!

Film sahnesi değil, gerçek!

Film sahnesi değil, gerçek!

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

Enes Kanter'den görülmeye değer hareket

SpaceX'in acil durum testi

SpaceX'in acil durum testi

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Brezilya'da helikoptere kamyon çarptı

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Avusturalya'da şimdi de dolu felaketi

Bu da Selfie kapkaçı

Bu da Selfie kapkaçı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:34:23