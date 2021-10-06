Samanyolu Haber /Gündem / Bankacılık devi uyardı: En riskli 3 ülkeden biri Türkiye /06 Ekim 2021 11:16

Bankacılık devi uyardı: En riskli 3 ülkeden biri Türkiye

Morgan Stanley'e göre S&P 500’de muhtemel bir çöküşten en fazla Polonya, Güney Afrika ve Türkiye etkilenecek.

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Çin’de devasa gayrimenkul şirketlerinin iflasın eşiğine gelmesi piyasaları sarsıyor. Yatırım bankası Morgan Stanley, yayımladığı bir araştırma raporunda New York Borsası’nın en büyük endekslerinde S&P 500’de muhtemel bir çöküşün hangi ülkeleri daha fazla etkileneceğine dair çarpıcı tespitlere yer verildi.

Polonya, Güney Afrika ve Türkiye borsadaki düşüşten en fazla zarar görecek ülkeler olarak gösterildi. Morgan Stanley stratejistleri söz konusu üç ülkedeki hisselerin S&P 500 ve kazanç revizyonlarıyla birebir bağlantılı olduğunu kaydetti.

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Rusya ve Orta Doğu’daki diğer ülkelerin önceki dönemlere göre Amerikan hisse senedi piyasalarıyla daha düşük bir korelasyona sahip olduğu belirtildi.

Stratejistler, Rusya’nın düzeltmelere geçmişe göre daha dirençli olmasının güçlü kazanç dinamikleri, emtia fiyatlarından gelen destek ve destekleyici makroekonomik şartlardan kaynaklandığını vurguladı.

Morgan Stanley ABD Hisse Strateji Müdürü Michael Wilson’ın ekibinde bulunan stratejistler, eylül ortalarında yayımladıkları bir araştırma raporunda ABD hisse senetlerinde yüzde 20’lik bir düzeltmenin ihtimaller dahilinde olduğunu söylemişti.

Ateş” ve “Buz” olarak iki ayrı senaryo üzerinde çalışan stratejistler, “Ateş” senaryosunda Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) dolar vanasını kısmaya başlayacağına dikkati çekti. “Buz” senaryosunda ise ekonomik toparlanmanın ivme kaybedeceği ve gelirlerin baskı altında kalacağı belirtilmişti.

“Ateş” senaryosunda S&P 500’ün yüzde 10’luk bir düşüş olabileceğini kaydeden analistler, “Buz” senaryosunda ise kayıpların yüzde 20’yi geçebileceğini vurgulamıştı.
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