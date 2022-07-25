Samanyolu Haber /Dünya / Baraj kapakları açıldı Trump'ın bakanları soruşturulacak /25 Temmuz 2022 23:24

Baraj kapakları açıldı Trump'ın bakanları soruşturulacak

ABD Kongresi’nin Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump taraftarlarınca basılmasıyla ilgili açılan soruşturmada kabinede görevli eski bakanlarla da mülakat yapacağı öğrenildi.

Baraj kapakları açıldı Trump'ın bakanları soruşturulacak

Soruşturmayı yürüten komisyonun Eylül'de yeniden toplanarak ara raporunu açıklamaya hazırlandığı kaydedildi. 

Temsilciler Meclisi bünyesindeki komisyonun Cumhuriyetçi Partili başkan yardımcısı Liz Cheney, önümüzdeki dönemde Trump’ın kabinesindeki diğer bakanlarla da görüşeceklerini ve soruşturma kapsamında Gizli Servis’e de odaklandıklarını söyledi. Hangi bakanların komisyona ifade vereceğine dair ise henüz hangi isimlerin olacağı paylaşılmadı. Cheney, soruşturmanın bir sonraki aşamasından ve yeni tanıkların ifade vermesi olasılığından söz ederken, “Baraj kapakları açılmıştır” cümlesini sarfetmişti.


5-6 Ocak 2021 günlerine ait Gizli Servis mesajlarının silindiği ortaya çıkmış, Gizli Servis cihaz değişikliği sırasında bazı mesaj verilerinin kaybolduğunu savunmuştu. 



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