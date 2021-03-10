Barcelona'dan Lionel Messi için yeni plan

Arjantin basınında yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Messi'nin yakın arkadaşı Serigo Agüero'yu transfer etmek için girişimlere başladı.







Haberde, Agüero'nun kadroya katılması halinde Lionel Messi'nin ayrılık kararından vazgeçeceğine inanıldığı belirtildi.Manchester City ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Agüero, bu sezon 11 maçta oynadı ve iki gol kaydetti.





Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, daha önce Lionel Messi'nin PSG'de forma giyebileceğini açıklamıştı.Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" ifadelerini kullanmıştı.