Samanyolu Haber /Spor / Barcelona'dan Lionel Messi için yeni plan /10 Mart 2021 21:18

Barcelona'dan Lionel Messi için yeni plan

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi'nin geleceği konusundaki belirsizlik sürerken Katalan kulübünün yönetimi önemli bir hamleye hazırlanıyor.

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Arjantin basınında yer alan habere göre; Barcelona yönetimi, Messi'nin yakın arkadaşı Serigo Agüero'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberde, Agüero'nun kadroya katılması halinde Lionel Messi'nin ayrılık kararından vazgeçeceğine inanıldığı belirtildi.Manchester City ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Agüero, bu sezon 11 maçta oynadı ve iki gol kaydetti.

Barcelona'nın efsane isimlerinden Rivaldo, daha önce Lionel Messi'nin PSG'de forma giyebileceğini açıklamıştı.Rivaldo, "Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da Barcelona formasıyla son maçına çıktı. Artık Barcelona, Messi'ye önemli bir kupa için savaşma şansını veremez. Onun geleceği artık PSG'de. PSG, ona kupalar kazanma şansını verecektir" ifadelerini kullanmıştı.
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