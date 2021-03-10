Türkiye'deki günlük vaka sayısı 14 bin 556 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.





Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 14 bin 556 kişiye vaka, 814 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.





Koronavirüs nedeniyle 29 bin 227 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 193 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 309





Tabloya göre, toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238, toplam ağır hasta sayısı bin 309, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862, bugünkü test sayısı 145 bin 130 olarak kayıtlara geçti.





Türkiye'nin 10 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:



