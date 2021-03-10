Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki günlük vaka sayısı 14 bin 556 oldu /10 Mart 2021 21:47

Türkiye'deki günlük vaka sayısı 14 bin 556 oldu

Türkiye'de son 24 saatlik dilimi kapsayan koroanvirüs verileri Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 67 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 14 bin 556 kişiye vaka, 814 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 29 bin 227 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 9 bin 193 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI BİN 309

Tabloya göre, toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238, toplam ağır hasta sayısı bin 309, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862, bugünkü test sayısı 145 bin 130 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 10 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'deki günlük vaka sayısı 14 bin 556 oldu Sonraki Haber >>

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Meksika'da sıcak hava balon turundaki korku dolu anlar kamerada

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Soruyu beğenmeyen başbakan, gazetecilere dezenfektan sıktı

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Aşı polemiğinde Erdoğan'a cevap

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

Levent Gültekin 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradı

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Fırıncıdan acı gerçekler: Bayat ekmek, çürük sebze

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Time Square'de Erdoğan Rejimi protesto edildi

Karşınızda yılın babası

Karşınızda yılın babası

Haydi dostum başarabilirsin

Haydi dostum başarabilirsin

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü

Buket Aydın, sosyal medyanın diline düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:52