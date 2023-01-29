Barkey 15 Temmuz hakkında konuştu: ABD Türk adalet sistemini ciddiye almıyor

15 Temmuz'un ardından hakkında darbe iddianamesi hazırlanan isimlerden biri de Türkiye ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Henri Barkey'di.





15 Temmuz günü günü, İstanbul Büyükada’da konferansta olması ve iki gün sonra Karaköy lokantasında yemek yemesi, orada ayaküstü Osman Kavala ile kısa sohbeti, ikisinin de hayatını altüst etti ve bu başlıklar uzun süre gündemden düşmedi.





Ali Yurtsever ile Söyleşiler'e konuk olan Barkey dikkat çeken açıklamalar yaptı. Barkey "Hakkımda yazılan darbe suçlaması iddianemesini görünce sistemin nasıl çürüdüğünü farkettim. “Erdoğan tüm kötülükleri dış güçlere bağlıyor, darbeyi de Amerika’ya fatura etmek istediği için beni kurban seçti, fakat saçma sapan, boş bir iddianame ile beni suçlayıp mahkum etmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.





Barkey, ABD'nin Erdoğan rejiminin 15 Temmuz iddialarıyla ilgili görüşlerine de yer verdi. Barkey "Amerika Türk adalet sistemini ciddiye almıyor, darbe ile ilgili delil diye gönderdikleri belgelerin delil niteliği yok!” diyor ve ekliyor, “herkes haklı olarak korkuyor, en yakın dostlarım bile benimle görüşmüyorlar!” dedi.





Türkiye’nin iç ve dış politikası, seçimler, muhtemel adayları, seçimlere Rusya’nın müdahalesi gibi dikkat çeken başlıklar da söyleşide dikkat çekti.









