Adaylık için 'kilometreyi sıfırladık' diyen Erdoğan'a Altılı Masa'dan cevap

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altılı Masa liderlerinin yaptığı, “Erdoğan aday olamaz" açıklamasına, “2018’de kronometre sıfırlandı dedik, aklınız neredeydi?” dedi. Altılı Masa kurmaylarından Erdoğan'a tepki gösterdi, "Nerede yazıyor?" diye sordu.







Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu'ya konuşan Altılı Masa'daki partilerin aktörleri Erdoğan’ın 'kronometre' açıklamasına şöyle yanıt verdi:





'HİÇBİR ŞEY SIFIRLAMADIK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: 2017’de OHAL döneminde referandum yaptılar, kendilerinin aklı neredeydi? Biz hiçbir şeyi sıfırlamadık. Yeni bir anayasa da yapmadık. 2017’de kendileri anayasa yazdılar, 101/2’ye dokunmadılar. Aklınız neredeydi? Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Uçum, “2018’de birinci başkan” dedi. Anayasanın neresinde yazıyorsa bize göstersinler. Başkan falan yazmıyor. Meclis’i feshederek aday olamaz. Erdoğan’ın akıl hocaları bir dayanak bulmakta zorluk çekiyor, komik duruma düştüler. O zaman anayasaya bir cümle koyacaktınız, “Seçilen ilk cumhurbaşkanıdır” diye. Niye koymadınız, aklınız neredeydi? Belirleyici hüküm 2007 referandumunda bizzat AKP’lilerce anayasaya koyuldu...





İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem: Kendisinin iddia ettiği gibi olabilmesi için hukuken anayasanın koyduğu bu çok açık kurala geçici bir maddeyle 2017 referandumundan önce de birinci dönemini sürdürmekte olan cumhurbaşkanının yeniden aday olabileceğine dair geçici bir madde eklenmesi gerekirdi. Kişinin kendi arzusuna göre “kilometre sıfırlandı” gibi hukuka uymayan, sadece kendi isteğini ve iradesini yansıtan yaklaşımlarla Türkiye yönetilemez. İYİ Parti bu hukuksuzluğa geçit vermeyecektir.





'İKİ SENEDİR SÖYLÜYORUZ'

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin: İki yılı aşkın süredir Erdoğan’ın aday olamayacağını söylüyoruz. “Kilometre sıfırlamak” için 101. maddede değişiklik yaparken oraya geçici madde hükmü konulması gerekiyordu. Bu yeni bir sistemdir, “yeni sisteme göre sıfırdan başlar ibaresi koyması” gerekirdi. Erdoğan çıkmazda. O gün hata yapan hukukçuları da bugün içtihat arama derdine düşmüş, çıkış yolu arıyorlar. Zorlama yorumlarla kendilerini aday yapmaya çalışıyorlar.





Demokrat Parti Sözcüsü Neslihan Çevik: Erdoğan yeniden aday olamaz. O sistem, bu sistem, şu sistem hiç fark etmez. Kanun aynı; 5+2 diyor, bunu getiren kendileri. Anayasa profesörleri “Buraya da geçici madde koysaydın, şerh düşseydin” diyor. Seçim kararı aldıktan sonra top YSK’de. YSK’nin vereceği karar da “ahmak”ta verdiği karardan farklı olmayacaktır belki ama biz boynumuzu büküp beklemeyeceğiz. Milletimize şikâyet edeceğiz, itirazlarımızı yapacağız ve hükümet değiştiğinde de hukuk çerçevesinde “aday olabilir” kararını veren herkesten hesap soracağız.





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ: Anayasa kahramanları Mustafa Şentop ve Mehmet Uçum 3. kez aday olabileceklerini söyledikleri zaman bunun olamayacağını söyledik. YSK üyelerini tehdit ettiğim gerekçesiyle hakkımda soruşturma açtılar. Allahtan demecimi kaydetmiştim de Ekrem İmamoğlu gibi olmadık, takipsizlik kararı aldık. Anayasa 101. madde açık. Sayın Erdoğan’ın aklı neredeydi, demek ki aklı anayasada değilmiş, okumamış. 3. kez aday olamazsın, olman mümkün değil.