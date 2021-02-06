Samanyolu Haber /Spor / Başakşehir'e Karagümrük darbesi /06 Şubat 2021 19:39

Başakşehir'e Karagümrük darbesi

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir'in tek golle mağlup etti ve son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde etti.

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Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadelenin 18. dakikadasında Fabio Borini'nin ceza sahası içinde Ömer Ali Şahiner'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Giuliano'nun şutu üst direğe çarparak auta gitti. Brezilyalı futbolcu geçen haftada da Galatasaray maçında penaltıdan yararlanamadı.

Kalan bölümde ataklardan sonuç çıkmayınca taraflar ilk 45 dakikada eşitliği bozamadı. İkinci yarıda Jimmy Durmaz 52. dakikada Fatih Karagümrük'ü öne geçiren golü kaydetti.

SON 4 MAÇTA 10 PUAN TOPLADI

Başakşehir, Enzo Crivelli ile golü bulsa da VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

Başakşehir'in son bölümdeki baskısı skoru değiştirmeye yetmedi ve Fatih Karagümrük rakibini 1-0 mağlup etti.

Başakşehir'de galibiyet özlemi 6 haftaya yükseldi. Yükselişini sürdüren Karagümrük ise son 4 maçında 10 puan topladı.
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