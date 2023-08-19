Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan Meloni, restorandan kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödemiş /19 Ağustos 2023 13:57

Başbakan Meloni, restorandan kaçan İtalyan turistlerin hesabını ödemiş

İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, “Giorgia Meloni'nin talimatıyla, Berat şehrinde bir restoranda bir grup İtalyan turistin ödemeden bıraktığı hesabın kapatılmasını sağladık" açıklamasını yaptı.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk’un Berat kentindeki bir restorandan hesabı ödemeden ayrılan bir grup İtalyan turistin hesabını ödedi. İtalya'nın ANSA haber ajansı, Başbakan Meloni'nin ödemeyi kendi cebinden yaptığını yazdı.

DHA'nın aktardığına göre, Arnavutluk’un Berat kentinde bir grup İtalyalı turistin yemek yedikleri restoranın ücretini ödemeden restorandan ayrılması, İtalya ve Arnavutluk basınına yansımıştı. Yerel basın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın konuyu o sırada ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye aktardığını ve Meloni’nin de hesabın ödenmesi için İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçisi'ne talimat verdiğini aktardı.

'ÖDEME MELONİ'NİN KİŞİSEL FONLARINDAN YAPILDI'

İtalya’nın Tiran Büyükelçiliği’nden 18 Ağustos Cuma günü yapılan açıklamada, “Giorgia Meloni'nin talimatıyla, Berat şehrinde bir restoranda bir grup İtalyan turistin ödemeden bıraktığı hesabın kapatılmasını sağladık. İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öder, bunun gibi olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik ayrıca "Berat'taki restoran hesabının İtalyan turistler tarafından onurlandırılmaması konusunda; ödeme, Başbakan Meloni'nin kişisel fonlarıyla, ödemeyi maddi olarak yapmakla sınırlı olan Büyükelçilik aracılığıyla yapıldığı belirtilmektedir” bilgisini paylaştı. Büyükelçilik hesabın 80 euro tutarında olduğunu bildirdi.
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