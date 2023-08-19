Fenerbahçe'nin kaleci kararı bekleniyor

Fenerbahçe'de 1 numaralı transfer önceliği kale. Sarı-lacivertliler, Manchester United'dan ayrılan De Gea ve PSG ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Keylor Navas ile dirsek teması kurdu.



Fanatik'te yer alan habere göre; şu an kulüpsüz olan David De Gea'nın istediği yüksek imza parası Fenerbahçe'nin elini zorlaştırıyor. Navas ile süren görüşmelerin ise olumlu seyrettiği öğrenildi.



Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın performansının tepki çekmesi sonrası Maribor karşılaşmasında kaleyi İrfan Can Eğribayat devralmıştı. Kurtarışlarıyla yıldızlaşan Eğribayat'ın yeni kaleci gelene kadar kaleyi koruması bekleniyor.

