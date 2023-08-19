İndirim sevinci kısa sürdü, Motoriye yine zam geliyor

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
İndirim sevinci kısa sürdü. Sektör kaynakalrının aktardığına göre, 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor.
Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
AKARYAKITTA KDV ARTIŞI
Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.
Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 36.9
Benzinin litresi 37.74
Ankara
Motorin litresi 37.41
Benzinin litresi 38.28
İzmir
Motorin litresi 37.59
Benzinin litresi 38.39
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.