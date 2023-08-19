İndirim sevinci kısa sürdü, Motoriye yine zam geliyor

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?





AKARYAKITTA KDV ARTIŞI







GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE





Özellikle son üç ay içerisinde hem global petrol fiyatlarındaki dalgalanma hem de döviz kurlarındaki değişim akaryakıt pompa fiyatlarına da ciddi ölçüde yansımayı sürdürüyordu. Dün motorin fiyatlarında 1 lira 52 kuruş indirim pompaya yansımıştı.İndirim sevinci kısa sürdü. Sektör kaynakalrının aktardığına göre, 22 Ağustos 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira zam bekleniyor.Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.Motorin litresi 36.9Benzinin litresi 37.74Motorin litresi 37.41Benzinin litresi 38.28Motorin litresi 37.59Benzinin litresi 38.39Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor