Samanyolu Haber /Dünya / Başbakan ölüm döşeğindeki annesini 8 hafta göremedi /27 Mayıs 2020 10:22

Başbakan ölüm döşeğindeki annesini 8 hafta göremedi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinde ilan ettiği Covid-19 salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde ölüm döşeğindeki annesini 8 hafta boyunca ziyaret edemedi.

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Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele önemleri yüzünden Mark Rutte’un, 96 yaşındaki annesini 8 haftadan uzun süre huzurevinde ziyaret edemediği duyuruldu.

Açıklamada, Başbakan Rutte’un, kendisi Covid-19 hastası olmayan ancak bu virüsten hasta düşen başka yaşlıların bulunduğu huzurevindeki annesini ölmeden sadece saatler önce ziyaret edebildiği aktarıldı.

Euronews'te yer alan habere göre yapılan açıklamada, “Başbakan, bütün önemlere kendisi de sıkı sıkıya uydu. Hasta ve yaşlı annesini 8 haftadan fazla bir süre ziyaret etmedi. Ancak, önlemler, ölüm döşeğindeki aile bireyine son bir vedayı olanak sağladığı için Başbakan, son geceyi ölüm döşeğindeki annesiyle geçirdi.” denildi.

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