Başkanlık sistemi geldiğinden beri bine yakın kişi intihar etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi intihar oranlarındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi.





Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde ekonomik kriz sebebiyle 2017-2019 yılları arasında intihar eden kişi sayısının yüzde 38 arttığına işaret eden İlgezdi, “Türkiye’deki intiharların yüzde 42’sinin sebebi bilinmiyor, yani faili meçhul. Kısacası ülke alarm veriyor, sistem solunum cihazına bağlanmış durumda, ancak Saray hükûmeti görmezden geliyor.” dedi.





İlgezdi son üç yılda ekonomik krize bağlı işsizlik ve geçim derdinin en önemli mesele hâline geldiğinin altını çizerek, “Geçim derdine düşen milyonlarca yurttaş derin bir yoksulluğun pençesinde adeta can çekişiyor. Krizin en acı göstergesi ise intihar vakalarındaki artış.” dedi.





HAFTADA EN AZ 65 KİŞİ İNTİHAR ETTİ





Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin intiharlara çare olmadığını vurgulayan İlgzedi, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçilen 2017-2019 yılları arasında geçinemediği gerekçesiyle 9 bin 916 kişi intihar etti. Buna göre Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde her hafta en az 65 kişi kendi hayatına son verdi.” dedi.





“SALGIN SONRASI DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK”







İlgezdi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerinin verilere dahil olmadığını belirterek, “2020 istatistikleri açıklandığı zaman durumun daha yakıcı sonuçları gözler önüne serilecek. Yalnızca basına yansıyan son 10 günde 10’dan fazla intihar haberi var. Pandemide her gün gelen intihar haberleri 2020 verilerindeki kara tablonun da habercisi.” değerlendirmesinde bulundu.