Başsavcılık'tan 'Dilan ve Engin Polat' açıklaması: Haklarında hangi suçlamalar var?

Başsavcılık, Polat çifti ve soruşturma kapsamında araştırılan diğer şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı uygulandığını ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.Aynı zamanda dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği de belirtildi.Yapılan açıklamada Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı ifade edildi.5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması, basında ve sosyal medyada Engin ve Dilan Polat çiftinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddialarının yer bulmasının ardından geldi.Polat çifti hakkında soruşturma başlatıldığı, mal varlıklarına el konularak yurt dışına çıkış yasağı getirildiği daha önceki haftalarda haberlere yansımıştı.15 Ekim’de DHA’nın yaptığı haberde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturmada Polat çifti hakkında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” olmak üzere dört ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü aktarılmıştı.Aynı zamanda çiftin iş faaliyetleri hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da bir belge düzenlemişti.DHA’nın haberinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında soruşturma yürüttüğü kaydedilmişti.Soruşturma kapsamında şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu aktarıldı.Şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı oldukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulması talep edilmişti.Sulh Ceza Hakimliği bu talebi kabul ederek, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koydu.DHA, soruşturma kapsamında yer alan şirketlerin, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğunu aktardı.Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceğine yer verildi.Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu da belirtilmişti.Dilan Polat'ın sahibi olduğu “Rise and Shine Kozmetik” şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesi aktarıldı.Sahte belge düzenleyicisi olan üç tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı tespit edildi.