Tesla’nın en büyük rakibi, bir anda nasıl büyüdü?

BYD’nin en büyük avantajı ne?





Warren Buffett %10 hissesini aldı





Volkswagen’ı de geçti









Halbuki Tesla Çin’e gelene kadar elektrikli araçlara rağbet yoktu. Otomobil analisti Ivan Lam’a göre Tesla halen Çin’in en sevilen elektrikli araç markalarından biri, hatta gençler arasında Tesla daha popüler.

Avrupa’da Çinli üreticiler daha ucuz



